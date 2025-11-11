Guarda gratis 76ers-Celtics in diretta streaming su Bet365. Analisi, orario, probabili quintetti e forma delle due squadre prima della super sfida NBA

Stefano Sorce 11 novembre - 01:10

Rivalità, storia e talento si intrecciano a Philadelphia: nella notte tra martedì e mercoledì, i 76ers ospitano i Celtics in un nuovo capitolo di una sfida leggendaria, con palla a due alle 02:00 italiane. I campioni dell'Est vogliono consolidare la vetta, mentre Embiid e compagni sognano la rivincita.

Il momento delle due squadre — I Philadelphia 76ers arrivano alla sfida con un bilancio equilibrato e la voglia di riscattarsi dopo la sconfitta di misura nella seconda sfida stagionale contro Boston (108-109). Il gruppo di Nick Nurse continua a fare affidamento su Joel Embiid, autentico trascinatore con medie da 32 punti e 11 rimbalzi a partita, e sull’esplosività di Tyrese Maxey, ormai stella consolidata del backcourt. I 76ers hanno dimostrato solidità difensiva, ma dovranno migliorare nella gestione del ritmo e nella protezione del perimetro, dove Boston ha spesso trovato spazio con i tiratori. Il fattore campo del Wells Fargo Center potrebbe rivelarsi decisivo: davanti al proprio pubblico, Embiid e compagni hanno vinto 7 delle ultime 8 gare interne.

I Boston Celtics, dal canto loro, continuano a viaggiare con il miglior attacco dell’Est, sostenuto da un Tatum da 28 punti di media e dal contributo costante di Jaylen Brown e Jrue Holiday. Dopo un avvio altalenante, i biancoverdi sembrano aver ritrovato fluidità offensiva e compattezza difensiva, vincendo le ultime tre partite. Coach Joe Mazzulla punta sulla profondità della sua rosa e sulla capacità di gestire i possessi chiave nei finali punto a punto, come dimostrato proprio nell’ultimo confronto contro Philly deciso da un solo canestro.

I probabili quintetti base di Philadelphia 76ers-Celtics — Philadelphia 76ers: Maxey, Melton, Oubre Jr., Harris, Embiid. Coach: Nick Nurse.

Boston Celtics: Holiday, Brown, Tatum, Porzingis, Horford. Coach: Joe Mazzulla.

