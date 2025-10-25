Nba, Philadelphia-Charlotte: streaming gratis, dove vedere la partita

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: dove vedere la partita NBA in streaming gratis su Bet365. Analisi, quintetti base e tanto altro

Stefano Sorce 25 ottobre - 12:40

La stagione NBA è appena cominciata, ma per Philadelphia 76ers e Charlotte Hornets c’è già grande curiosità. Entrambe hanno debuttato con una vittoria convincente, alimentando entusiasmo attorno ai rispettivi progetti tecnici. Si affrontano domenica 26 ottobre alle ore 01.30. Guarda GRATIS 76ers-Hornets in diretta streaming live su Bet365!

Dove vedere Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets in diretta streaming gratis su Bet365 — La partita sarà disponibile in diretta streaming gratuita su Bet365, piattaforma che consente la visione live agli utenti con conto attivo.

Come arrivano le due squadre — Il debutto ha acceso subito le luci su Edgecombe, protagonista di una prestazione da 34 punti: un esordio storico per un rookie dei Sixers, che ha coperto una serata complicata per Joel Embiid, ancora in fase di recupero dopo otto mesi lontano dal parquet. La vittoria sui Boston Celtics ha restituito fiducia e dimostrato la pericolosità offensiva del gruppo, che però deve ancora ritrovare la sua identità difensiva, soprattutto sotto pressione e nei finali punto a punto. Al Wells Fargo Center, però, la squadra della Pennsylvania riesce quasi sempre ad alzare la qualità e il ritmo.

Gli Hornets hanno iniziato la stagione a tutta velocità, travolgendo i Brooklyn Nets con una prestazione brillante per intensità e fluidità del gioco. Il duo Brandon Miller-LaMelo Ball sembra già in piena sintonia, tra triple in ritmo e letture intelligenti nelle transizioni. Charlotte ama correre e tende ad aumentare il numero di possessi per colpire da fuori o attaccare il ferro con continuità. La grande incognita è la tenuta difensiva contro squadre fisiche e strutturate: l’esame Sixers dirà molto della loro reale ambizione.

I probabili quintetti basi di Philadelphia-Charlotte — Philadelphia: Oubre, Barlow, Embild, Edgecombe, Maxey. Coach: Nurse.

Charlotte: Ball, Miller, Kalkbrenner, Bridgers, Knueppel. Coach: Lee

