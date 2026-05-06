Siamo nel pieno dei playoff di NBA e in Eastern Conference uno dei confronti più avvincenti è quello tra Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers. Venerdì 8 maggio alle 01:00 italiane le due squadre scenderanno sul parquet per dar vita ad una entusiasmante Gara-2. Per scoprire come seguire il match, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI DETROIT PISTONS-CLEVELAND CAVALIERS SU BET365

Dove vedere Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers in diretta TV e streaming gratis

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers sul palinsesto BET365

Il momento delle due squadre

Giunti alledei, ogni possesso diventa decisivo anche nelle prime partite. I Detroit Pistons si presentavano favoriti in questo confronto, dopo aver giganteggiato per tutta lae non perdendo mai il controllo del primo posto. I Cavs invece hanno avuto una stagione più altalenante. In Gara-1 i Pistons hanno vinto senza troppe difficoltà, con un parziale di 10 punti - la partita è finita 111-101. Mattatore del match per i Pistons è stato il solito Cade Cunningham, volto di questa squadra insieme a Duren e

Ma è stata anche la partita di Duncan Robinson, che ha messo a segno 7 triple su 12 tentate. Per i Cleveland Cavaliers, invece, non è bastata la grande prestazione di Donovan Mitchell. A penalizzare la franchigia è stata anche la scarsa percentuale dal tiro da tre punti: James Harden, ad esempio, ne ha segnata soltanto una su sette tentate. Per vincere Gara-2 e provare subito a pareggiare la serie e non permettere ai Pistons di allungare, sarà necessario aggiustare la mira sotto questo punto di vista.

I probabili quintetti di Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers

: Ausar Thompson, Tobias Harris, Jalen Duren, Cade Cunningham, Duncan Robinson.

Cleveland Cavaliers: Dean Wade, Evan Mobley, Jarrett Allen, James Harden, Donovan Mitchell.

E allora che aspetti? Guarda ora Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers in diretta streaming gratis su BET365