NBA, Pistons-Sixers: la partita gratis in streaming live

I Detroit Pistons, sorprendentemente primi a Est con un avvio di stagione brillante, affrontano i Philadelphia 76ers, squadra talentuosa ma ancora altalenante. Scopri come vederla gratis su Bet365

Stefano Sorce 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 22:32)

Nella notte tra venerdì e sabato, alle ore 01,30, la NBA farà tappa a Detroit per un incontro ad alta tensione: i Pistons ospitano i Sixers 76ers in un match che potrebbe dire molto sul futuro di entrambe le squadre nella Eastern Conference. Dopo un avvio di stagione brillante per Detroit e alcune difficoltà per Philadelphia, la partita assume una valenza particolare per classifiche, fiducia e identità.

Come arrivano le due squadre — I Detroit Pistons arrivano alla sfida contro i 76ers con l’entusiasmo alle stelle. La squadra di coach Monty Williams continua a essere una delle sorprese più luminose di questo avvio di stagione: con un record di 10 vittorie e 2 sconfitte, Detroit guarda tutti dall’alto nella Eastern Conference. È un inizio che nessuno si aspettava con questa continuità, ma che sta assumendo sempre più la forma di un progetto finalmente maturo. Anche le ultime partite confermano la solidità dei Pistons: Detroit ha infilato una serie impressionante di successi, battendo Utah, dominando contro Brooklyn, superando in trasferta proprio i 76ers, e piegando Washington in una tiratissima gara finita all’overtime. L’ultimo successo, quello contro Chicago, è stato un altro segnale di forza: ritmo, fisicità e una squadra che cresce partita dopo partita.

Il discorso è diverso per i Philadelphia 76ers, che vivono un avvio più altalenante. Il record di 7-4 è comunque positivo, ma non trasmette la stessa sensazione di solidità mostrata dai Pistons. La squadra di Philly ha alternato prove convincenti a momenti di blackout improvvisi, come testimoniano gli ultimi risultati. La vittoria di prestigio contro Boston (102-100) aveva rilanciato le ambizioni dei Sixers, ma la successiva sconfitta casalinga proprio contro Detroit ha riportato alla luce vecchie fragilità nei finali punto a punto. Philadelphia si è poi rimessa in carreggiata battendo Toronto con una prestazione offensiva importante, ma la continuità rimane un problema. I Sixers segnano tanto, oltre 120 punti di media nelle ultime gare, ma concedono altrettanto, segno che la difesa non è ancora al livello richiesto da una squadra che vuole competere nelle zone alte della conference.

I probabili quintetti base di Pistons-Sixers — Pistons: Jenkins, Robinson, Reed, Green, Holland. Coach: Bickerstaff.

Sixers: Edgecombe, Maxey, Drummond, Watford, Oubre. Coach: Nurse.

