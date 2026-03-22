Non perdere Houston Rockets-Miami Heat: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 22 marzo - 01:00

Nella notte tra sabato e domenica 21 marzo scendono in campo gli Houston Rockets ed i Miami Heat. Il match, che si giocherà in Texas alle 01:00 italiane, rappresenta una delle sfide più avvincenti del weekend di NBA. Per scoprire come guardare la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere questo articolo.

Hai tre possibilità per vedere Houston Rockets-Miami Heat in streaming gratis

Dove vedere Houston Rockets-Miami Heat in diretta TV e streaming gratis — Houston Rockets-Miami Heat sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Houston Rockets-Miami Heat sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — In Western Conference i Rockets occupano la quinta posizione e sembra davvero impossibile che la franchigia texana riesca a uscire dai playoff. Con le 41 vittorie a referto si sono assicurati un bottino difficile da depauperare, ma le ultime sfide non hanno portato risultati soddisfacenti. Infatti nelle ultime dieci gare sono arrivate quattro vittorie e ben sei sconfitte, di cui le ultime due consecutivamente.

Discorso diverso per la franchigia della Florida. I Miami Heat infatti occupano l’ottavo posto e ancora non è sicuro il destino della squadra nella post-season. Hanno al momento 38 vittorie a referto e hanno strappato 7 successi nelle ultime dieci partite, ma l’intensità è calata negli ultimi match e sono infatti arrivate ben tre sconfitte di fila, di cui l’ultima contro i Los Angeles Lakers, che stanno mettendo a ferro e fuoco le difese in questo periodo.

I probabili quintetti di Houston Rockets-Miami Heat — Houston Rockets: K. Durant, J. Smith, A. Sengun, T. Eason, A. Thompson.

Miami Heat: S. Fontecchio, P. Larsson, B. Adebayo, D. Mitchell, T. Herro.