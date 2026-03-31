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Il momento delle due squadre

Gli Houston Rockets sono tra le realtà più solide in Western Conference. Al momento occupano il sesto posto ed hanno già sicura la qualificazione alla post-season, ma la franchigia texana mira senz'altro a qualificarsi direttamente ai playoff senza passare dalla porta dal retro. Con due vittorie consecutive, i Rockets si presentano da favoriti al match contro i Knicks. Dal canto suo, infatti, New York seppure ha un posto in classifica che suggerisce la sua vittoria, ha rimediato una sconfitta nelle ultime due partite giocate, rispettivamente contro Charlotte Hornets (114-03) e Oklahoma City Thunder (111-100). Contro i campioni in carica di NBA non sono bastati infatti i 32 punti di Jalen Brunson ed i quindici punti di Towns, Hart e Bridges.