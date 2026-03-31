Grande sfida in NBA la prossima notte. Mercoledì primo aprile alle 02:00 italiane scendono in campo Houston Rockets e New York Knicks, in casa della franchigia texana. La sfida si presenta cruciale nell'ottica dell'equilibrio per la qualificazione ai playoff in entrambe le conference. Per non perderti nemmeno un minuto del match Houston Rockets-New York Knicks sarà sufficiente registrarsi su BET365
Lo streaming live
NBA, Rockets-Knicks: diretta tv e streaming live del match
Dove vedere Houston Rockets-New York Knicks in diretta TV e streaming gratis—
Houston Rockets-New York Knicks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Gli Houston Rockets sono tra le realtà più solide in Western Conference. Al momento occupano il sesto posto ed hanno già sicura la qualificazione alla post-season, ma la franchigia texana mira senz'altro a qualificarsi direttamente ai playoff senza passare dalla porta dal retro. Con due vittorie consecutive, i Rockets si presentano da favoriti al match contro i Knicks. Dal canto suo, infatti, New York seppure ha un posto in classifica che suggerisce la sua vittoria, ha rimediato una sconfitta nelle ultime due partite giocate, rispettivamente contro Charlotte Hornets (114-03) e Oklahoma City Thunder (111-100). Contro i campioni in carica di NBA non sono bastati infatti i 32 punti di Jalen Brunson ed i quindici punti di Towns, Hart e Bridges.
I probabili quintetti di Houston Rockets-New York Knicks—
Houston Rockets: K. Durant, J. Smith, A. Sengun, T. Eason, A. Thompson.
New York Knicks: M. Bridges, OG Anunoby, A. Hukporti, J. Brunson, M. McBridge.
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