NBA, San Antonio-Brooklyn: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Michele Massa 25 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 01:42)

Nel tardo pomeriggio italiano del 26 ottobre, alle ore 19 c'è in programma la sfida tra San Antonio Spurs e Brooklyn Nets. Da una parte c'è chi vuole diventare grande, dall'altra chi le idee non le ha ancora chiarissime.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell'incontro.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “San Antonio Spurs-Brooklyn Nets” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Nella prossima partita di regular season NBA, i San Antonio Spurs ospiteranno i Brooklyn Nets. Nonostante gli ospiti siano generalmente considerati più deboli, stanno mostrando un buon ritmo di gioco fin dall'inizio della stagione. Questo ha permesso loro di ottenere risultati più che positivi, e anche gli Spurs stanno risentendo di questa pressione, con il loro gioco che sta seguendo un andamento simile. Di conseguenza, la partita potrebbe risultare in un'alta produttività offensiva da entrambe le squadre.

Analizzando i precedenti confronti ufficiali tra San Antonio Spurs e Brooklyn Nets, possiamo osservare che le due squadre si sono affrontate 36 volte. I padroni di casa hanno vinto 25 di queste, mentre Brooklyn ha trionfato in 11 occasioni. In termini di punteggio, gli Spurs segnano in media 104.89 punti a partita, mentre i Nets si fermano a 98.67. Il totale medio dei punti nelle partite tra queste due squadre è di 203.56, indicando spesso partite ad alta intensità offensiva.

L'ultimo incontro risale al 5 marzo 2025, quando i San Antonio Spurs hanno vinto con un punteggio di 127-113, un altro segno di come queste due squadre possano offrire spettacolo e una buona quantità di punti. Anche questa volta, dunque, ci si aspetta una partita ricca di emozioni, con entrambe le formazioni pronte a battagliarsi per la vittoria.

Non perdere l'occasione di seguire San Antonio-Brooklyn in diretta streaming.