Non perdere Spurs-Bulls: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 30 marzo 2026 (modifica il 30 marzo 2026 | 02:02)

Martedì scendono in campo San Antonio Spurs e Chicago Bulls. Il match di NBA mette di fronte due squadre in momenti ben diversi della propria stagione, ma entrambe sono determinate a conquistare una vittoria. La palla a due è in programma martedì 31 marzo alle 02:00 di notte italiana. Per non perderti nemmeno un minuto del match San Antonio Spurs-Chicago Bulls sarà sufficiente registrarsi su BET365

Dove vedere San Antonio Spurs-Chicago Bulls in diretta TV e streaming gratis — San Antonio Spurs-Chicago Bulls sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — I San Antonio Spurs sono un rullo compressore e non hanno intenzione di fermarsi in questo momento della stagione, in cui stanno carburando il ritmo giusto per iniziare nel migliore dei modi i playoff. Nell'ultimo match hanno battuto i Bucks 95-127, prima ancora hanno inflitto 123 punti ai Grizzlies e ancor prima 136 ai Miami Heat. Complessivamente, la franchigia texana si presenta alla sfida con ben otto vittorie di fila, ben nove nelle ultime dieci ed ha la striscia di successi più lunga di tutta la Western Conference.

A differenza degli Spurs, in Bulls stanno faticando e non poco. Al dodicesimo posto in Eastern Conference, la franchigia dell'Illinois quest'anno non è riuscita a strappare il pass per i playoff e nemmeno per i play-in. Le 29 vittorie non sono bastate per raggiungere la seconda parte della stagione e sicuramente la franchigia avrà bisogno di un forte ridimensionamento in estate: con tre sconfitte di fila, ben sette nelle ultime dieci partite, sono davvero poche le chance di vittoria dei Bulls.

I probabili quintetti di San Antonio Spurs-Chicago Bulls — San Antonio Spurs: D. Vassell, J. Champagnie, V. Wembanyama, D. Harper, S. Castle

Chicago Bulls: P. Williams, M. Buzelis, G. Yabusele, A. Simons, C. Sexton