Dove vedere Spurs-Hornets in diretta TV e streaming gratis

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NBA, Spurs-Hornets: diretta tv e streaming live del match

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Non perdere Spurs-Hornets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Nella notte NBA si affrontano San Antonio Spurs e Charlotte Hornets in una gara interessante della stagione regolare di National Basketball Association. Il match è in programma sabato alle ore 20:30 e metterà di fronte due squadre che stanno vivendo momenti molto diversi ma entrambe con ambizioni importanti.

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    • Il momento delle due squadre

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    I San Antonio Spurs stanno disputando una stagione di altissimo livello e occupano il secondo posto nella Western Conference. La squadra texana, trascinata dal talento di Victor Wembanyama, è vicinissima alla soglia delle 50 vittorie stagionali: attualmente è ferma a quota 48 successi. Nell’ultima partita è arrivata una sconfitta spettacolare contro i Denver Nuggets per 136-131, ma gli Spurs restano tra le squadre più solide della conference.

    Dall’altra parte i Charlotte Hornets rappresentano una delle sorprese della Eastern Conference. Dopo un inizio di stagione complicato, la squadra guidata in campo da LaMelo Ball è riuscita a risalire la classifica e ora punta a conquistare un posto nella postseason.

    I probabili quintetti di Spurs-Hornets

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    Gli Spurs dovrebbero schierare un quintetto con Wembanyama come punto di riferimento sotto canestro, affiancato da Barnes e Champagnie sugli esterni. Gli Hornets risponderanno con Ball in cabina di regia e Miller come principale arma offensiva.

    Charlotte Hornets: K. Knueppel, S. James, R. Kalkbrenner, LaMelo Ball, Brandon Miller.

    San Antonio Spurs: Harrison Barnes, Julian Champagnie, Victor Wembanyama, Stephon Castle, De’Aaron Fox.

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