Non perdere Spurs-Hornets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 20:32)

Nella notte NBA si affrontano San Antonio Spurs e Charlotte Hornets in una gara interessante della stagione regolare di National Basketball Association. Il match è in programma sabato alle ore 20:30 e metterà di fronte due squadre che stanno vivendo momenti molto diversi ma entrambe con ambizioni importanti.

Hai tre possibilità per vedere Spurs-Hornets in streaming gratis

Dove vedere Spurs-Hornets in diretta TV e streaming gratis — Spurs-Hornets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — I San Antonio Spurs stanno disputando una stagione di altissimo livello e occupano il secondo posto nella Western Conference. La squadra texana, trascinata dal talento di Victor Wembanyama, è vicinissima alla soglia delle 50 vittorie stagionali: attualmente è ferma a quota 48 successi. Nell’ultima partita è arrivata una sconfitta spettacolare contro i Denver Nuggets per 136-131, ma gli Spurs restano tra le squadre più solide della conference.

Dall’altra parte i Charlotte Hornets rappresentano una delle sorprese della Eastern Conference. Dopo un inizio di stagione complicato, la squadra guidata in campo da LaMelo Ball è riuscita a risalire la classifica e ora punta a conquistare un posto nella postseason.

I probabili quintetti di Spurs-Hornets — Gli Spurs dovrebbero schierare un quintetto con Wembanyama come punto di riferimento sotto canestro, affiancato da Barnes e Champagnie sugli esterni. Gli Hornets risponderanno con Ball in cabina di regia e Miller come principale arma offensiva.

Charlotte Hornets: K. Knueppel, S. James, R. Kalkbrenner, LaMelo Ball, Brandon Miller.

San Antonio Spurs: Harrison Barnes, Julian Champagnie, Victor Wembanyama, Stephon Castle, De’Aaron Fox.