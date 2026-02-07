derbyderbyderby streaming NBA, Spurs-Mavericks: diretta tv e streaming live del match

Non perdere San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Una delle sfide più avvincenti del prossimo turno NBA è quello tra San Antonio Spurs e Dallas Mavericks. Il derby texano porta con sé una storia ricca da raccontare in questa stagione: gli Spurs sono tra le franchigie più forti della lega in questo momento, mentre i Mavs fanno i conti con una trade che, tutto sommato, non ha portato grossi benefici. E parliamo, chiaramente, di quella dell'anno scorso tra Doncic ed Anthony Davis. Le scelte delle due dirigenze hanno portato ad una situazione in classifica che rispecchia il momento, le idee e lo status di forma della franchigia. I derby, però, sono imprevedibili: per non perdere la sfida, che si terrà domenica alle 00:00 italiane, leggi l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere San Antonio Spurs-Dallas Mavericks in streaming gratis

Dove vedere San Antonio Spurs-Dallas Mavericks in diretta TV e streaming gratis

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca San Antonio Spurs-Dallas Mavericks sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    I San Antonio Spurs sono forti, potenti e soprattutto in salute come attestano le tre vittorie di fila con cui si presentano al derby texano. Scelte mirate, un ottimo lavoro dietro la scrivanie e l'ottimo lavoro in campo hanno portato in pochi anni gli Spurs dall'estremo basso della classifica a quello alto, e puntano alle stalle in questa stagione. Sono senz'altro i favoriti di questa sfida.

    I Mavericks invece, si leccano le ferite dopo le ultime sconfitte e le ultime decisioni prese, che hanno cambiato il destino della franchigia. Senza Doncic, Dallas sembra navigare a vista, nonostante la presenza luminosa di Cooper Flagg. Adesso non resta che aspettare il ritorno di Kyrie Irving, l'unico che può provare a rialzare il livello del quintetto e provare a condurre i Mavericks quantomeno ai Play-in. Con sei sconfitte di fila incassate, i Mavericks rischiano di compromettere i loro obiettivi stagionali.

    I probabili quintetti di San Antonio Spurs-Dallas Mavericks

    —  

    I San Antonio Spurs hanno aumentato i ritmi in vista dei playoff, mentre i Mavs scivolano in classifica a seguito delle ultime sconfitte incassate. Senza Davis, questo potrebbe essere il probabile quintetto dei Mavericks nel derby texano.

    San Antonio Spurs: H. Barnes, J. Champagnie, V. Wembanyama, S. Castle, D. Fox.

    Dallas Mavericks: C. Martin, C. Flagg, D. Gafford, N. Marshall, M. Christie. 

     

