Venerdì 13 marzo scendono in campo le migliori squadre della Western Conference. Si affrontano alle 02:00 italiane i San Antonio Spurs ed i Denver Nuggets. Sarà, quindi, una parata di stelle in Texas: per scoprire come seguire la partita, continua a leggere l'articolo.
Lo streaming live
NBA, Spurs-Nuggets: diretta tv e streaming live del match
Hai tre possibilità per vedere Spurs-Nuggets in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Spurs-Nuggets sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Spurs-Nuggets in diretta TV e streaming gratis—
Spurs-Nuggets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I San Antonio Spurs sono tra le squadre più costanti dell'intera lega. La franchigia texana, seppur non al primo posto nella Western Conference, ha costantemente pressato gli Oklahoma City Thunder e non è mai scesa al di sotto del terzo posto. Trainati da Wembanyama, gli Spurs si preparano ad i ritmi dei playoff con ben cinque vittorie di fila e si presentano favoriti contro i Nuggets. La franchigia di Jokic invece ha perso le ultime due partite di fila ed è scivolata al sesto posto. Il gradino, però, non deve ingannare: ha infatti una sola vittoria in meno degli Houston Rockets, al momento al terzo posto. Sarà, quindi, una sfida piena di emozioni ed impregnata di talento.
I probabili quintetti di Spurs-Nuggets—
San Antonio Spurs: H. Barnes, J. Champagnie, V. Wembanyama, S. Castle, D. Fox.
Denver Nuggets: J. Strawther, C. Johnson, N. Jokic, C. Braun, J. Murray
