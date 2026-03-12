Dove vedere Spurs-Nuggets in diretta TV e streaming gratis

Spurs-Nuggets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Il momento delle due squadre

I San Antonio Spurs sono tra le squadre più costanti dell'intera lega. La franchigia texana, seppur non al primo posto nella Western Conference, ha costantemente pressato gli Oklahoma City Thunder e non è mai scesa al di sotto del terzo posto. Trainati da Wembanyama, gli Spurs si preparano ad i ritmi dei playoff con ben cinque vittorie di fila e si presentano favoriti contro i Nuggets. La franchigia di Jokic invece ha perso le ultime due partite di fila ed è scivolata al sesto posto. Il gradino, però, non deve ingannare: ha infatti una sola vittoria in meno degli Houston Rockets, al momento al terzo posto. Sarà, quindi, una sfida piena di emozioni ed impregnata di talento.