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NBA, Suns-Nuggets: diretta tv e streaming live del match

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Non perdere Phoenix Suns-Denver Nuggets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Phoenix Suns e Denver Nuggets daranno vita ad uno dei match più attesi nella Western Conference. La sfida infatti arriva in un momento cruciale della stagione, in cui ci sono in gioco le ambizioni ed i playoff. Il match inizierà alle 04:00 di notte italiane di mercoledì 25 marzo. Per scoprire come guardare la partita, continua a leggere l'articolo.

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Dove vedere Phoenix Suns-Denver Nuggets  in diretta TV e streaming gratis

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Phoenix Suns-Denver Nuggets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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    • Il momento delle due squadre

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    I Phoenix Suns, nonostante un inizio difficile, hanno già la matematica certezza di disputare quanto meno i playin. Ma le ambizioni della franchigia dell'Arizona vanno ben oltre, ed infatti punteranno senz'altro a migliorare il loro storico provando a strappare il pass direttamente per i playoff. Al momento sono al settimo posto e nelle ultime 10 partite hanno raccolto 5 partite e 5 vittorie.

    I Denver Nuggets, come i Suns, sono già sicuri dei playin, ma vantano una posizione migliore in classifica e sopratutto gli ultimi risultati hanno sorriso. Ieri hanno battuto i Trail Blazers 128-112, mentre il 21 marzo hanno sconfitto i Raptors al termine di una convincente sfida da cui sono usciti vittoriosi con il risultato di 121-115.

    I probabili quintetti di Phoenix Suns-Denver Nuggets

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    Phoenix Suns: J. Goodwin, J. Green, O. Ighodaro, C. Gillespie, D. Booker

    Denver Nuggets: A. Gordon, C. Johnson, N. Jokic, J. Murray, C. Braun.

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