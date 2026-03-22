Domani alle 02:00 italiane ritornano subito in campo i Phoenix Suns, dopo la sconfitta incassata contro i Milwaukee Bucks. La franchigia dell'Arizona sfiderà tra le mura amiche i Toronto Raptors, in un match delicatissimo per gli equilibri dei playoff. Scopri come vedere la partita in diretta tv e streaming live.
Lo streaming live
NBA, Suns-Raptors: diretta tv e streaming live del match
Hai tre possibilità per vedere Phoenix Suns-Toronto Raptors in streaming gratis
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Dove vedere Phoenix Suns-Toronto Raptors in diretta TV e streaming gratis—
Phoenix Suns-Toronto Raptors sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Phoenix ha già guadagnato l'accesso quanto meno ai play-in, dunque è riuscita a strappare l'obiettivo stagionale di raggiungere la post-season. Con 39 vittorie guadagnate in stagione, i Suns sono al settimo posto, nonostante gli ultimi risultati non siano soddisfacenti. Il biglietto da visita recita infatti ben cinque partite perse consecutivamente, con solo 4 vittorie nelle ultime dieci. L'ultima gara è stata persa contro i Milwaukee Bucks, al termine di una partita in cui non è stata inscenata una prestazione convincente.
Nella Eastern Conference invece i Raptors ancora non hanno raggiunto alcun traguardo matematicamente. La franchigia canadese ha collezionato lo stesso numero di vittorie dei Suns, 39, ma ancora non permette certezza e bisogna ancora dare il tutto per tutto. Con un 5-5 nelle ultime dieci, i Raptors si presentano come i favoriti in questo match, nonostante la sconfitta contro i Nuggets (121-115).
I probabili quintetti di Phoenix Suns-Toronto Raptors—
Le due squadre si affideranno ad i quintetti di partenza con cui hanno iniziato le ultime partite, in cerca di quegli ultimi risultati decisivi per strappare una posizione ai playoff. I Suns si affidano alla qualità di Booker, mentre i Raptors puntano sul dinamismo del loro gioco ed alla imprevedibilità di Brandon Ingram.
Phoenix Suns: D. Brooks, R. O'Neale, M. Williams, C. Gillespie, D. Booker
Toronto Raptors: S. Barnes, B. Ingram, J. Poltl, I. Quickley, R.J. Barrett
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