derbyderbyderby streaming NBA, Thunder-Cavaliers: diretta tv e streaming live del match

Lo streaming live

NBA, Thunder-Cavaliers: diretta tv e streaming live del match

NBA, Thunder-Cavaliers: diretta tv e streaming live del match - immagine 1
Non perdere Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Big match NBA in programma domenica alle 19:00 italiane, orario comodo anche per il pubblico europeo. Thunder-Cavaliers è una sfida tra due delle squadre più forti della stagione. Non perdere la sfida di NBA: continua a leggere l'articolo per scoprire come vedere la partita.

Hai tre possibilità per vedere Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers in streaming gratis

Guarda ora Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers in diretta TV e streaming gratis

—  

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Oklahoma City è prima a Ovest con un record di 42-14, ma arriva da un leggero calo (5-5 nelle ultime 10). Restano comunque i campioni in carica e la squadra più attrezzata della Conference, anche se gli Spurs stanno spingendo per la vetta. Cleveland, invece, è in un momento straordinario: 6 vittorie consecutive, compreso il netto 112-84 contro i Nets. L’intesa tra James Harden e Donovan Mitchell cresce partita dopo partita, rendendo i Cavs una delle squadre più pericolose del momento.

    I probabili quintetti di Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers 

    —  

    In questo big match di NBA entrambe le franchigie scenderanno sul parquet con il loro quintetto migliore. Sarà un test importante anche per misurasi contro quelle squadre che, tra pochi mesi, si contenderanno il titolo ai playoff.

    Oklahoma City Thunder: J. Williams, L. Dort, C. Holmgren, C. Wallace, S. Alexander

    Cleveland Cavaliers: S. Merrill, J. Tyson, J. Allen, D. Mitchell, J. Harden 

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

     

    Leggi anche
    Milan-Parma, rossoneri a caccia di conferme: dove vedere la gara in diretta TV
    Roma-Cremonese, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

    © RIPRODUZIONE RISERVATA