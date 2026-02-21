Dove vedere Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers in diretta TV e streaming gratis

Big match NBA in programma domenica alle 19:00 italiane, orario comodo anche per il pubblico europeo. Thunder-Cavaliers è una sfida tra due delle squadre più forti della stagione. Non perdere la sfida di NBA: continua a leggere l'articolo per scoprire come vedere la partita.
Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Il momento delle due squadre—
Oklahoma City è prima a Ovest con un record di 42-14, ma arriva da un leggero calo (5-5 nelle ultime 10). Restano comunque i campioni in carica e la squadra più attrezzata della Conference, anche se gli Spurs stanno spingendo per la vetta. Cleveland, invece, è in un momento straordinario: 6 vittorie consecutive, compreso il netto 112-84 contro i Nets. L’intesa tra James Harden e Donovan Mitchell cresce partita dopo partita, rendendo i Cavs una delle squadre più pericolose del momento.
I probabili quintetti di Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers—
In questo big match di NBA entrambe le franchigie scenderanno sul parquet con il loro quintetto migliore. Sarà un test importante anche per misurasi contro quelle squadre che, tra pochi mesi, si contenderanno il titolo ai playoff.
Oklahoma City Thunder: J. Williams, L. Dort, C. Holmgren, C. Wallace, S. Alexander
Cleveland Cavaliers: S. Merrill, J. Tyson, J. Allen, D. Mitchell, J. Harden
