Non perdere Grizzlies-Mavericks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 12 marzo - 02:30

Sono probabilmente il meglio che la NBA attuale ha da offrire. Venerdì alle 02:30 italiane ci sarà un big match assolutamente da non perdere. La prima della classe in Western Conference contro la seconda ad Est, ma senz'altro la prima per esperienza: i Celtics. Per non perdere la sfida e scoprire come seguirla gratuitamente, continua a leggere l'articolo.

Hai tre possibilità per vedere Thunder-Celtics in streaming gratis

Dove vedere Thunder-Celtics in diretta TV e streaming gratis — Thunder-Celtics sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Thunder-Celtics sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento delle due squadre — Gli Oklahoma City Thunder, oltre ad essere i campioni in carica, sono la franchigia che non si è mai schiodata dal primo posto in classifica nella Western Conference. Con ben cinque vittorie di fila, si presentano molto probabilmente come favoriti alla sfida contro i Boston Celtics. Sono tra le squadre favorite per la vittoria finale. La franchigia di Mazzulla, invece, arriva al match con una sconfitta incassata contro i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama per 125-116. Una brutta sconfitta che però rappresenta solo un inciampo in un percorso senz'altro degno di nota.

I probabili quintetti di Thunder-Celtics — Oklahoma City Thunder: J. Williams, L. Dort, C. Holmgren, C. Wallace, S. Alexander

Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White.