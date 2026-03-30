Non perdere Thunder-Pistons: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 30 marzo - 03:30

Martedì 31 marzo è una data da segnare per tutti gli appassionati di NBA. Alle 03:30 di notte italiana, infatti, scenderanno in campo Oklahoma City Thunder e Detroit Pistons, le prime della classe delle rispettive Conference. Quella che, insomma, potrebbe essere anche una finale anticipata data la grandissima stagione disputata da entrambe le franchigie. Per non perderti nemmeno un minuto del match Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons sarà sufficiente registrarsi su BET365

Dove vedere Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons in diretta TV e streaming gratis — Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons sui palinsesti BET365

Il momento delle due squadre — Con una delle migliori strisce di vittorie di tutta la NBA, gli Oklahoma City Thunder sono una delle uniche due squadre ad Ovest ad avere in tasca già il pass per i playoff. Con ben 58 vittorie a referto, due in più rispetto ai San Antonio Spurs, i campioni NBA in carica non hanno mai lasciato il primo posto in classifica durante la stagione, almeno da quando la classifica si è assestata. Con nove vittorie nelle ultime dieci gare disputate i Thunder sono chiamati ad imporre il loro dominio nella Lega.

Detroit, invece, è la terza squadra per vittorie in questa NBA. Okc ne conta 58, appena sotto c'è la franchigia texana come riportato nel paragrafo precedente e con 54 successi strappati occupano il terzo gradino del podio i Detroit Pistons. Il trend recente di risultati è convincente così quanto quello dei Thunder: otto vittorie guadagnate nelle ultime dieci partite, con due vittorie di fila maturate ai danni di New Orleans Pelicans e Minnesota Timberwolves.

I probabili quintetti di Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons — Oklahoma City Thunder: J. Williams, L. Dort, C. Holmgren, C. Wallace, S. Alexander

Detroit Pistons: I. Stewart, A. Thompson, J. Duren, C. Cunningham, D. Robinson.