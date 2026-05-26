Non perdere Thunder-Spurs: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder avevano promesso spettacolo, e stanno dando spettacolo. Gara-4 disputata in Texas ha visto vincere i padroni di casa, che hanno riportato la serie in parità. Adesso ci sarà Gara-5 in casa dei campioni in carica, mercoledì 27 maggio alle 02:30 di notte italiana. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto della partita, continua a leggere l'articolo.
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Il momento delle due squadreCon la serie sul 2-2, entrambe le squadre pare stiano apparecchiando la tavola per la partita delle partite, Gara-7. Se nessuna delle due squadre riuscirà a vincere due partite di fila, allora si decidere tutto nell'ultimo match e verrà eletta la squadra più forte della Western Conference. In Gara-4 c'è stato un dominio da parte degli Spurs che hanno vinto 103-82, trascinati da un super Victor Wembanyama che ha segnato 33 punti. Bene anche il supporting cast con 13 punti per Devin Vassell e 12 per Fox. Male, malissimo al tiro invece i Thunder: Shai, che ha segnato 19 punti, ha messo a segno sei tiri su quindici tentati.
I probabili quintetti di Thunder-Spurs
San Antonio Spurs: Julian Champagnie, Devin Vassell, Victor Wembanyama, Dylan Harper, Stephon Castle.
Oklahoma City Thunder: Jalen Williams, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Luguentz Dort, Shai Gilgeous-Alexander.
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