Dopo un'intensa maratona di playoff, siamo giunti alla finali di Conference. Ad Ovest ci ritroviamo davanti ad un confronto tra le due squadre più forti dell'intera Lega: da un lato gli Oklahoma City Thunder, campioni in carica, e dall'altro lato i giovani e potenti San Antonio Spurs, trainati dall'alieno Victor Wembanyama. Per scoprire come seguire gratuitamente Gara-1, che si terrà domani alle 02:30 di notte, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

I San Antonio Spurs sono stati i grandi protagonisti della regular season, concludendo la stagione al secondo posto proprio alle spalle degli Oklahoma City Thunder. Nonostante la diversa intensità di quella parte di stagione rispetto ai playoff, era evidente che gli Spurs fossero pronti a qualcosa di grande, enorme rispetto ai risultati raggiunti negli ultimi anni. Così, dopo aver battuto in sei gare i Minnesota T'Wolves, si presentano in finale di Conference ad un solo confronto dalle Finals di NBA. Dal canto loro, i Thunder hanno sconfitto in 4 gare i Los Angeles Lakers, sprigionando una forma pazzesca che li ha portati a risultati larghi come quello raggiunto in Gara-3, che li ha visti vincere 108-131 in casa della franchigia gialloviola.

I probabili quintetti di Thunder-Spurs

San Antonio Spurs: Devin Vassell, Julian Champagnie, Victor Wembanyama, Stephon Castle, De'Aaron Fox

Oklahoma City Thunder: Chet Holmgren, Luguentz Dort, Isaiah Hartenstein, Shai Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell.

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