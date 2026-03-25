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NBA, Warriors-Nets: diretta tv e streaming live del match

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Non perdere Golden State Warriors-Brooklyn Nets: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Domani alle 03:00 di notte italiane il prossimo turno di NBA propone uno dei match più delicati della settimana. La sfida tra Golden State Warriors e Brooklyn Nets infatti si presenta cruciale per le ambizioni delle due franchigie, specialmente gli Warriors. Per scoprire come guardare la partita gratuitamente in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo.

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Dove vedere Golden State Warriors-Brooklyn Nets in diretta TV e streaming gratis

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Golden State Warriors-Brooklyn Nets sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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    • Il momento delle due squadre

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    Nella Western Conference i Golden State Warriors rappresentano l'unica grande esclusa dalle franchigie che al momento vantano già una posizione assicurativa quantomeno ai play-in. Fino al nono posto, occupato dai Trail Blazers, le franchigie hanno garantito l'accesso alla post-season, mentre gli Warriors, decimi, ancora devono sudarselo. Con 34 vittorie a referto ed il successo recente contro i Mavericks la squadra della Baia si candida per strappare il pass quanto prima, ma sarà necessaria la vittoria contro i Nets.

    Dal canto loro i Nets occupano i gradini più bassi della Eastern Conference: sono terzultimi in classifica ed hanno guadagnato soltanto diciassette vittorie in stagione, mentre ammonta a 55 il numero di sconfitte. Nelle ultime dieci partite, poi, hanno strappato soltanto due vittorie e si presentano con un biglietto da visita che porta con sé una striscia di otto sconfitte consecutive. Il che rende i Nets gli sfavoriti di questo match contro i Golden State Warriors.

    I probabili quintetti di Golden State Warriors-Brooklyn Nets 

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    Golden State Warriors: M. Moody, G. Santos, A. Horford, P. Spencer, D. A. Melton 

    Brooklyn Nets: J. Minott, Z. Williams, N. Claxton, N. Traoré, J. Wilson

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