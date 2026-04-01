Non perdere Orlando Magic-Atlanta Hawks: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 1 aprile 2026 (modifica il 1 aprile 2026 | 04:02)

Big match in Western Conference tra due franchigie che, oggi, rappresentano il passato, il presente ed il futuro della lega. Alle 04:00 di giovedì 2 aprile scendono in campo Golden State Warriors e San Antonio Spurs, in un contesto in cui può realizzarsi un vero passaggio di consegne. Per non perderti nemmeno un minuto del match Orlando Magic-Atlanta Hawks sarà sufficiente registrarsi su BET365

Dove vedere Golden State Warriors-San Antonio Spurs in diretta TV e streaming gratis — Golden State Warriors-San Antonio Spurs sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — I Golden State Warriors si presentano senza Curry e Jimmy Butler, ma comunque con Kristaps Porzingis ed il veterano Draymond Green. Gli ultimi risultati della franchigia della baia sono convincente, anche se hanno perso l'ultima partita contro i Denver Nuggets, in un big match in cui ci si aspettava qualcosa di più. Vittorie sono arrivate negli ultimi incontri, ma con squadre in difficoltà come ad esempio Nets e Dallas Mavericks. La sfida contro gli Spurs sarà un banco di prova importante, anche se la franchigia texana è chiaramente favorita.

I San Antonio Spurs dal canto loro sono una vera e propria macchina da guerra. Sono l'unica squadra insieme ai Thunder ad aver già maturato l'accesso ai playoff ed è la squadra di Western Conference con la striscia di imbattibilità più lunga: ben nove vittorie di fila, soltanto i Nuggets si avvicinano, ma ne hanno inanellate comunque 6. Wemby e compagni arrivano dalla vittoria contro Chicago, per il risultato di 129-114: generalmente, nelle ultime partite, gli Spurs non sono mai scesi sotto i 120 punti a partita.

I probabili quintetti di Golden State Warriors-San Antonio Spurs — Golden State Warriors: M. Moody, G. Santos, A. Horford, P. Spencer, D. A. Melton

San Antonio Spurs: D. Vassell, J. Champagnie, V. Wembanyama, D. Harper, S. Castle