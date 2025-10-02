Necaxa-Pachuca: dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

I padroni di casa arrivano da due sconfitte consecutive. Dall’altra parte, gli ospiti hanno vinto 4 delle ultime 10 gare. Enner Valencia cercherà di lasciare il segno nella gara

Stefano Sorce 2 ottobre - 12:31

Il momento delle due squadre — Il Necaxa si trova nella parte bassa della classifica, con un rendimento altalenante fatto di poche vittorie e diversi punti lasciati per strada. L’obiettivo principale sarà quello di allontanarsi dalle zone pericolose e invertire la rotta dopo due sconfitte consecutive. Il Club Necaxa arriva da due ko consecutivi, l’ultimo per 3-2 contro l’Atlas. Nonostante il 60% di possesso palla e nove tiri nello specchio, la squadra non è riuscita a capitalizzare le occasioni. In casa, però, ha dimostrato di saper reagire e vorrà sfruttare il fattore campo per riscattarsi.

Dall’altra parte, il Pachuca occupa una posizione più solida in campionato. La squadra allenata da Jaime Lozano ha dimostrato carattere nelle ultime giornate, con un bilancio equilibrato tra vittorie e sconfitte, e proverà a consolidarsi in zona playoff. Il Pachuca arriva da una vittoria casalinga per 2-1 contro l’Atletico San Luis, grazie alle reti di Enner Valencia e a un’autorete di Sanabria. Il rendimento recente è discontinuo, ma i Tuzos restano una squadra capace di colpire chiunque.

Le probabili formazioni di Necaxa-Pachuca — Necaxa (4-2-3-1): Unsain, Jacob, De Buen, Oliveros, Rossano, Rodríguez, Palavecino, Rosero, Cambindo, Pérez; Badaloni. Allenatore: Gago.

Pachuca (4-2-3-1): Moreno García, Barreto, Bauermann, Aceves Bautista, Luna; Kenedy, Quiñones, Idrissi, Valencia. Allenatore: Lozano.