La sfida NBA tra Nets e Kings si gioca alle ore 00:00 tra domenica 29 marzo e lunedì 30 marzo. I Nets vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e dare continuità al proprio rendimento, mentre i Kings puntano a un successo in trasferta per consolidare la propria posizione nella Western Conference. GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI NETS-KINGS SU BET365

Dove vedere Nets-Kings in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Nets-Kings è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.