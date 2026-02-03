Nets-Lakers: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv

Nella notte tra martedì e mercoledì (ore 01:30) al Barclays Center di New York i Brooklyn Nets ospitano i Los Angeles Lakers. Entrambe le squadre arrivano alla gara nel peggior dei modi, avendo perso nell'ultima gara disputata rispettivamente contro i Pistons e i Knicks.
NETS LAKERS NBA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Nets-Lakers in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
I Lakers occupano la sesta posizione, l'ultima che assegna la qualificazione aritmetica ai play-off, senza passare dai play-in. I giallo viola, nonostante abbiano perso l'ultimo precedente con i Nets, partono favoriti, per la classifica e per gli ultimi risultati: sono arrivati i ko con Knicks e Cleveland, ma anche le vittorie con Washington, Chicago e Dallas.
Stagione fin qui da dimenticare per i Nets, tredicesimi in classifica ad Est con ben 35 sconfitte e solamente 13 vittorie all'attivo. Il nuovo anno è iniziato sulla stessa falsa riga negativa di quello precedente: dal 2 gennaio ad oggi sono 15 le battute d'arresto, quattro nelle ultime cinque, l'ultima rimediata con i Pistons.
