La sfida NBA tra Brooklyn Nets e Detroit Pistons si gioca alle ore 00:30 nella notte tra martedì 10 marzo e mercoledì 11 marzo (orario italiano). Brooklyn arriva alla partita con l’obiettivo di sfruttare il fattore campo e ottenere una vittoria utile per migliorare il proprio rendimento stagionale, mentre Detroit cerca punti importanti per trovare continuità e restare competitivo nel corso della stagione.
La diretta streaming
Nets-Pistons streaming gratis: dove vedere la NBA in diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Nets-Pistons in streaming gratis:
Dove vedere Nets-Pistons in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Nets-Pistons è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Nets-Pistons.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Nets puntano a sfruttare il fattore campo e la qualità del proprio roster per controllare il ritmo della gara e gestire i possessi chiave.
I Pistons cercano di mettere intensità e aggressività difensiva per restare in partita e provare a conquistare una vittoria importante in trasferta.
Per seguire lo streaming gratis di Nets-Pistons, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA