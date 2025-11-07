Brooklyn Nets-Detroit Pistons , streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 01:32)

L'otto novembre alle 01:30 italiane ci saranno tante sfide di NBA Cup, tra cui quella tra i Brooklyn Nets e i Detroit Pistons. Due squadre che non hanno ancora raccolto risultati nella competizione e vogliono iniziarla nel migliore dei modi. Specialmente Detroit, che vanta quest'anno un roster completo e frizzante.

Come arrivano al match le due squadre — Forte di quattro vittorie consecutive i Detroit Pistons sono gli avversari più ostici da affrontare nella Eastern Conference, dato il loro gioco offensivo, dinamico e soprattutto vincente. Al momento occupano la seconda posizione nella Eastern Conference, soltanto i Bulls hanno fatto di meglio al momento. Ma con un Cunningham così in forma sembra mera questione di tempo prima di prendersi la vetta. Cunningham, infatti, nell’ultimo match contro Utah, ha messo a segno altri 31 punti, impreziosendo il suo score stagionale.

I Brooklyn Nets invece sembrano essere usciti dalla loro crisi perpetua di risultati, strappando la prima vittoria stagionale contro gli Indiana Pacers, anche loro altrettanto in difficoltà. Una vittoria, però, non sembra sufficiente per essere positivi in quel di Brooklyn: infatti, quest’anno, il roster non sembra essere attrezzato per raggiungere grandi obiettivi. Staremo a vedere se, almeno attraverso la porta dei play-in, Brooklyn riuscirà a strappare un posto per la post-season?

I probabili quintetti di Brooklyn Nets-Detroit Pistons — Entrambe le squadre potrebbero scendere in campo con gli stessi quintetti di partenza delle ultime sfide giocate. Detroit perché gira a meraviglia, con schemi ben consolidati e ottima solidità difensiva; Brooklyn, invece, per cercare continuità dopo la vittoria contro i Pacers.

Detroit Pistons: A. Thompson, I. Stewart, J. Duren, D. Robinson, C. Cunningham.

Brooklyn Nets: M. Porter Jr, N. Clowney, N. Claxton, C. Thomas, T. Mann.

