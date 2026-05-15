Dove vedere New England-Minnesota United in diretta tv e streaming gratis

La sfida tra New England Revolution e Minnesota United, in programma nella notte di domenica 17 maggio alle 01:30 di notte al Gillette Stadium, mette di fronte due squadre che stanno vivendo momenti differenti ma che condividono lo stesso obiettivo: trovare continuità in questa fase della stagione MLS. I padroni di casa vogliono immediatamente rialzarsi dopo la pesante sconfitta rimediata contro Nashville, mentre il Minnesota arriva all’appuntamento con maggiore serenità grazie ad alcuni risultati importanti ottenuti lontano da casa nelle ultime settimane.

Il match si preannuncia particolarmente equilibrato anche dal punto di vista tattico. Il New England proverà a sfruttare il fattore campo e l’intensità mostrata nelle recenti uscite interne, mentre il Minnesota cercherà di colpire in ripartenza facendo leva sulla qualità dei suoi uomini offensivi. In un campionato come la MLS, dove gli equilibri cambiano rapidamente, una vittoria potrebbe rappresentare un passaggio fondamentale per entrambe le squadre.

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Il momento delle due squadre

Il New England arriva alla partita con la necessità di cancellare il pesante passo falso contro Nashville, una gara che ha interrotto una serie positiva che aveva restituito entusiasmo all’ambiente. Prima di quella sconfitta, infatti, la squadra aveva ottenuto risultati convincenti contro avversari importanti come Philadelphia Union, Charlotte e Atlanta United, mostrando una buona organizzazione e una maggiore solidità rispetto all’inizio della stagione. Gli ospiti, però, non arrivano certamente in Massachusetts per recitare il ruolo della comparsa. Il Minnesota United ha alternato ottime prestazioni ad altre meno convincenti, ma lontano da casa è riuscito a togliersi soddisfazioni importanti. Le vittorie ottenute sui campi di Dallas e Columbus hanno confermato la pericolosità della formazione ospite nelle gare esterne, soprattutto quando riesce a sfruttare gli spazi concessi dagli avversari.

Anche i precedenti raccontano di sfide spesso molto combattute. Negli ultimi confronti diretti non sono mancate partite equilibrate e ricche di intensità, con entrambe le squadre capaci di ottenere risultati importanti sia in casa che in trasferta.

Le probabili formazioni di New England-Minnesota United

Il New England dovrebbe affidarsi ancora alla fantasia e alla leadership di Carles Gil, chiamato a guidare la fase offensiva e ad accendere le giocate tra le linee. Il Minnesota, invece, punta molto sulla qualità tecnica di James Rodriguez e sulla velocità delle ripartenze.

New England Revolution (4-2-3-1): Turner; Kohler, Fofana, Miller, Sands; Yusuf, Raines; Yow, Carles Gil, Polster; Turgeman. Allenatore: Porter.

Minnesota United (3-4-3): Callender; Diaz, Boxall, Duggan; Duncan, Trapp, Gene, Markanich Jr.; James Rodriguez, Pereyra; Yeboah. Allenatore: Ramsay.

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