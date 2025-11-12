Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 02:02)

Tra le squadre più in difficoltà nella Western Conference ci sono i New Orleans Pelicans, che in questa stagione su 10 partite disputate ne hanno perse ben 8, vincendone soltanto 2. Il prossimo avversario non sarà il più abbordabile, dato che giovedì 13 novembre, alle 02:00, si ritroverà contro i Portland Trail Blazers. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della Nba in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano al match le due squadre — Grazie a Jrue Holiday I Portland Trail Blazers sono riusciti senz'altro a mettere a posto la difesa. Infatti, la retroguardia è stato un punto debole della franchigia dell'Oregon nella scorsa stagione, ma il campione Nba, tra i migliori della lega in difesa, è riuscito a garantire solidità alla squadra. Adesso, i Blazers hanno un record di 5-5, e sperano in un posto nella post-season, anche attraverso la porta dei play-in.

I New Orleans Pelicans invece oltre a difficoltà in difesa, non riescono a trovare qualcuno che riesca a far passare diversi punti tra le sue mani. L'ultima partita giocata contro i Phoenix Suns è finita 98-121 in favore della squadra di Devin Booker e Allen, quest'ultimo mattatore con 42 punti dritti al cuore dei Pelicans.

I probabili quintetti di New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers — Difficilmente troveremo cambiamenti significativi nel prossimi quintetto dei Portland Trail Blazers. I Pelicans, invece, sono chiamati ad invertire il trend negativo e trovare soluzioni alle difficoltà di questa stagione. In tal senso, è possibile che scenderà in campo qualcuno dalla panchina: una sorta di jolly per provare a cambiare le sorti della stagione.

Portland Trail Blazers: D. Avdija, T. Camara, D. Clingan, S. Sharpe, J. Holiday.

New Orleans Pelicans: T. Murphy, S. Bey, K. Looney, J. Fears, H. Jones.

Non perdere New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers, tra le sfide più avvincenti della Nba, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.