Dove vedere New Orleans Pelicans-Sacramento Kings in diretta TV e streaming gratis

Sfida di bassa classifica nella Western Conference tra Pelicans e Kings, in programma martedì 10 febbraio alle 02:00 italiane. Due squadre in difficoltà, ma con New Orleans che arriva con segnali incoraggianti.
New Orleans Pelicans-Sacramento Kings
Il momento delle due squadre—
I Pelicans hanno appena interrotto una lunga serie negativa con la sorprendente vittoria contro Minnesota per 119-115, trascinati da un grande Zion Williamson (29 punti) e da un ottimo Saddiq Bey (30 punti). Questo successo ha ridato fiducia a una squadra che ora parte favorita. Situazione drammatica per i Kings, ultimi in classifica con 12 sconfitte consecutive e il peggior record recente dell’intera lega. Con sole 12 vittorie stagionali, Sacramento cerca più che altro una scossa emotiva.
I probabili quintetti di New Orleans Pelicans-Sacramento Kings—
I New Orleans Pelicans proveranno a strappare un'altra vittoria nel segno di Zion Williamson, sulla carta l'uomo franchigia. I Kings, dal canto loro, proveranno a contenerlo grazie anche all'esperienza in campo di Westbrook.
New Orleans Pelicans: S. Bey, Z. Williamson, D. Queen, T. Murphy, J. Fears
Sacramento Kings: P. Achiuwa, K. Murray, M. Reynaud, D. DeRozan, R. Westbrook
