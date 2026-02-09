derbyderbyderby streaming New Orleans Pelicans-Sacramento Kings, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Sfida di bassa classifica nella Western Conference tra Pelicans e Kings, in programma martedì 10 febbraio alle 02:00 italiane. Due squadre in difficoltà, ma con New Orleans che arriva con segnali incoraggianti.

Dove vedere New Orleans Pelicans-Sacramento Kings in diretta TV e streaming gratis

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca New Orleans Pelicans-Sacramento Kings sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    I Pelicans hanno appena interrotto una lunga serie negativa con la sorprendente vittoria contro Minnesota per 119-115, trascinati da un grande Zion Williamson (29 punti) e da un ottimo Saddiq Bey (30 punti). Questo successo ha ridato fiducia a una squadra che ora parte favorita. Situazione drammatica per i Kings, ultimi in classifica con 12 sconfitte consecutive e il peggior record recente dell’intera lega. Con sole 12 vittorie stagionali, Sacramento cerca più che altro una scossa emotiva.

    I probabili quintetti di New Orleans Pelicans-Sacramento Kings

    I New Orleans Pelicans proveranno a strappare un'altra vittoria nel segno di Zion Williamson, sulla carta l'uomo franchigia. I Kings, dal canto loro, proveranno a contenerlo grazie anche all'esperienza in campo di Westbrook.

    New Orleans Pelicans: S. Bey, Z. Williamson, D. Queen, T. Murphy, J. Fears

    Sacramento Kings: P. Achiuwa, K. Murray, M. Reynaud, D. DeRozan, R. Westbrook

