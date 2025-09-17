New York City-Columbus, dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Con i padroni di casa decimi a quota 47 punti e gli ospiti ottavi con 49, lo scontro diretto si annuncia fondamentale per la corsa agli spareggi. Ci si aspetta un confronto equilibrato, ma con un leggero favore per i padroni di casa

Stefano Sorce 17 settembre - 10:54

Nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, precisamente il 18 settembre alle 01:30, lo Yankee Stadium sarà teatro di una sfida cruciale per la classifica della Eastern Conference di Major League Soccer. A incrociare i guanti saranno New York City FC e Columbus Crew, due formazioni separate da soli due punti e ancora a caccia di certezze in ottica playoff.

Dove vedere New York City-Columbus in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match New York City-Columbus Crew, in programma giovedì 18 settembre alle ore 01.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su AppleTv.

Il momento delle due squadre — La squadra allenata dall’olandese Pascal Jansen si presenta al match con il vento in poppa. I newyorkesi hanno infatti collezionato tre successi nelle ultime cinque uscite, l’ultimo dei quali arrivato con un convincente 3-1 sul campo del Chicago Fire. L’attacco ha mostrato buoni numeri con 41 reti realizzate in campionato, mentre la difesa, pur solida a tratti, ha lasciato qualche varco di troppo (33 gol incassati). Il fattore casalingo resta comunque un’arma importante: davanti al proprio pubblico, New York City ha costruito gran parte del bottino stagionale con nove vittorie e solo quattro sconfitte. Non mancano però i problemi di formazione: Cavallo, Jones e Parks restano ai box per infortunio.

Sul fronte opposto, il Columbus Crew del francese Wilfried Nancy vive un periodo altalenante ma mantiene il fiuto del gol. Dopo quattro giornate complicate, la squadra ha rialzato la testa in maniera spettacolare, andando a vincere ad Atlanta con un rocambolesco 5-4 che ha messo in evidenza la forza offensiva dei gialloneri. Con 48 reti segnate e 43 subite, i numeri parlano chiaro: spettacolo assicurato, ma la tenuta difensiva è un tema ancora aperto. Lontano da casa il bilancio è equilibrato, con cinque successi, sei pareggi e tre sconfitte. Per la trasferta newyorkese, Nancy deve però fare i conti con qualche grattacapo: Zawadzki è indisponibile, mentre Farsi e Rossi restano in dubbio fino all’ultimo.

Le probabili formazioni di New York City-Columbus — New York City (4-3-3): Freese, Gray, Tanasijevic, Haak, O'Toole, Maxi Moralez, O'Neill, Perea, Mercau, Martinez, Wolf. Allenatore: Jansen.

Columbus Crew (5-4-1): Schulte, Herrera, Moreira, Cheberko, Amundsen, Arfsten, Gazdag, Habroune, Chambost, Nagbe, Aliyu. Allenatore: Nancy.