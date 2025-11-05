Dopo le tre sconfitte di fila con Miami, Chicago e Milwaukee, i Knicks sono riusciti a risalire la china, superando Washington e vendicando il ko rimediato proprio con Chicago; con tre successi nelle ultime cinque sfide ha guadagnato il sorriso anche Minnesota che ad ovest resta in corsa per un piazzamento play-off e non solo. Scopri come seguire la sfida di NBA New York Knicks-Minnesota GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
New York Knicks-Minnesota: dove vedere la NBA in Diretta Tv e in streaming—
Con l'attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di NBA New York Knicks-Minnesota in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
I probabili quintetti di New York Knicks-Minnesota—
NEW YORK KNICKS, probabile rooster titolare: O. Anunoby, K. Towns, M. Robinson, M. Bridges, J. Brunson.
MINNESOTA, probabile rooster titolare: DiVincenzo, Edwards, MacDaniels, Randle, Gobert.
