Non perdere New York Knicks-Washington Wizards: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 3 febbraio 2026 (modifica il 3 febbraio 2026 | 01:02)

Il Madison Square Garden fa da cornice alla sfida tra New York Knicks e Washington Wizards, in programma mercoledì 4 febbraio alle 01:00 italiane. Un derby di Eastern Conference che, almeno sulla carta, presenta una favorita netta, ma che resta comunque interessante per motivazioni e stato emotivo delle due squadre.

Hai tre possibilità per vedere New York Knicks-Washington Wizards in streaming gratis

Dove vedere New York Knicks-Washington Wizards in diretta TV e streaming gratis — New York Knicks-Washington Wizards sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca New York Knicks-Washington Wizards sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

Il momento di forma delle due squadre — I Knicks sono una delle squadre più calde della lega. New York arriva all’appuntamento con sei vittorie consecutive e un totale di 31 successi stagionali, a sole cinque lunghezze dai Pistons capolista. La squadra sta accelerando in vista dei Playoff, mostrando solidità, profondità del roster e grande continuità di rendimento. L’obiettivo è alzare ulteriormente l’asticella rispetto alla scorsa stagione.

Washington vive invece una realtà opposta. I Wizards sono penultimi a Est con 13 vittorie complessive e hanno perso 7 delle ultime 10 partite. L’ultimo successo contro Sacramento ha però restituito un minimo di fiducia, utile soprattutto dal punto di vista mentale. I play-in restano complicatissimi, ma ogni vittoria può aiutare a rendere meno amara la seconda parte di stagione.

I probabili quintetti di New York Knicks-Washington Wizards — I Padroni di casa sono nettamente favoriti per la prossima sfida: grazie ad un gioco spumeggiante, dinamico e ben rodato sono tra i favoriti anche in chiave post-season. Gli ospiti, dal canto loro, proveranno a contenere quanto più possibile Brunson e compagni con un quintetto solido.

New York Knicks: Bridges, Anunoby, Hukporti, Brunson, McBride.

Washington Wizards: Coulibaly, Middleton, Sarr, T. Johnson, McCollum.