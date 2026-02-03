derbyderbyderby streaming New York Knicks-Washington Wizards, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lo streaming live

New York Knicks-Washington Wizards, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

New York Knicks-Washington Wizards, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE - immagine 1
Non perdere New York Knicks-Washington Wizards: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Il Madison Square Garden fa da cornice alla sfida tra New York Knicks e Washington Wizards, in programma mercoledì 4 febbraio alle 01:00 italiane. Un derby di Eastern Conference che, almeno sulla carta, presenta una favorita netta, ma che resta comunque interessante per motivazioni e stato emotivo delle due squadre.

Hai tre possibilità per vedere New York Knicks-Washington Wizards in streaming gratis

Guarda ora New York Knicks-Washington Wizards GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere New York Knicks-Washington Wizards in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match New York Knicks-Washington Wizards sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere New York Knicks-Washington Wizards in diretta TV e streaming gratis

—  

New York Knicks-Washington Wizards sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca New York Knicks-Washington Wizards sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento di forma delle due squadre

    —  

    I Knicks sono una delle squadre più calde della lega. New York arriva all’appuntamento con sei vittorie consecutive e un totale di 31 successi stagionali, a sole cinque lunghezze dai Pistons capolista. La squadra sta accelerando in vista dei Playoff, mostrando solidità, profondità del roster e grande continuità di rendimento. L’obiettivo è alzare ulteriormente l’asticella rispetto alla scorsa stagione.

    Washington vive invece una realtà opposta. I Wizards sono penultimi a Est con 13 vittorie complessive e hanno perso 7 delle ultime 10 partite. L’ultimo successo contro Sacramento ha però restituito un minimo di fiducia, utile soprattutto dal punto di vista mentale. I play-in restano complicatissimi, ma ogni vittoria può aiutare a rendere meno amara la seconda parte di stagione.

    I probabili quintetti di New York Knicks-Washington Wizards

    —  

    I Padroni di casa sono nettamente favoriti per la prossima sfida: grazie ad un gioco spumeggiante, dinamico e ben rodato sono tra i favoriti anche in chiave post-season. Gli ospiti, dal canto loro, proveranno a contenere quanto più possibile Brunson e compagni con un quintetto solido.

    New York Knicks: Bridges, Anunoby, Hukporti, Brunson, McBride.

    Washington Wizards: Coulibaly, Middleton, Sarr, T. Johnson, McCollum.

    Guarda ora la partita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

    Vuoi vedere il match in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

    Per non perderti nemmeno un minuto della sfida sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

    Leggi anche
    Indiana Pacers-Utah Jazz, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE
    Rivadavia-Sarmiento: lo streaming gratis del match del campionato argentino

    © RIPRODUZIONE RISERVATA