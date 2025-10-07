New York-Pittsburgh: dove vedere la NHL in Diretta tv e Streaming LIVE

New York-Pittsburgh, al via la nuova stagione di NHL: info partita, probabili quintetti base, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 18:21)

La NHL torna protagonista con una delle sfide più attese della settimana: New York-Pittsburgh, match in programma nella notte tra il 7 e l’8 ottobre, con inizio previsto alle 02:00 al Madison Square Garden. Entrambe le squadre arrivano con ambizioni da playoff e con la voglia di aprire al meglio la nuova stagione.

Qui New York Rangers — I Rangers, trascinati da un super Igor Shesterkin, hanno chiuso l'ultima stagione con un netto successo per 4-0 contro i Tampa Bay Lightning. L’attacco newyorkese gira alla perfezione: Artemi Panarin (14 punti nelle ultime 10 gare) e Mika Zibanejad rappresentano il cuore pulsante di una squadra capace di produrre 4.2 gol a partita.

Il problema, però, resta la difesa: 3.9 gol concessi di media e un penalty killing al 71%. L’allenatore Peter Laviolette dovrà fare a meno proprio di Panarin e J.T. Miller, entrambi fermi ai box, ma può contare su una panchina profonda e su un pubblico caldissimo. Nei precedenti recenti, i Rangers hanno vinto 7 delle ultime 10 sfide dirette contro Pittsburgh.

Qui Pittsburgh Penguins — I Penguins si presentano forti di un finale di stagione incoraggiante, chiuso con la vittoria per 5-2 sui Washington Capitals. Guidati dall’intramontabile Sidney Crosby, autore di 13 punti (8 gol e 5 assist) nelle ultime 10 partite, i Penguins mostrano una buona solidità offensiva ma devono migliorare nella gestione difensiva.

La squadra di Mike Sullivan ha mantenuto una media di 3 gol segnati a partita, ma subisce 3.2 reti di media, con un power play del 30% e un penalty killing dell’84.4%. In porta, Tristan Jarry (media 3.13, SV% .882) resta il punto di riferimento, anche se la continuità sarà determinante.

Assenti per infortunio Kevin Hayes, Bryan Rust e Rutger McGroarty.