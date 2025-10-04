Negli ultimi cinque confronti diretti, gli ospiti hanno vinto tre volte, mentre i padroni di casa hanno ottenuto due vittorie

La sfida tra New York Red Bulls e FC Cincinnati si preannuncia cruciale nella 33ª giornata di Major League Soccer. Gara in programma domenica 5 ottobre alle ore 01.30. Entrambe le squadre hanno motivazioni opposte: i padroni di casa cercano punti per risalire la classifica, mentre gli ospiti vogliono consolidare la loro posizione tra le prime. La partita promette intensità e spettacolo, considerando la differenza di rendimento stagionale tra le due formazioni. Con Bet365 puoi seguire New York RB-Cincinnati GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato.Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Vi informiamo che la partita sarà visibile anche su Apple Tv.

Il momento delle due squadre — I Red Bulls hanno avuto un avvio di stagione complicato e attualmente occupano la 17ª posizione con 43 punti, frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte. La squadra ha segnato 47 gol e ne ha subiti 43, mostrando alcune lacune difensive e una certa instabilità nei momenti chiave. Nelle ultime cinque partite, il bilancio è di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, con l’ultima gara terminata con un 2-3 interno contro il New York City FC. L’allenatore Sandro Schwarz dovrà trovare equilibrio tra fase difensiva e offensiva, per provare a contrastare un avversario tecnico e aggressivo come il Cincinnati. In attacco spazio a Choupo-Moting, la stella della squadra insieme allo svedese Forsberg.

FC Cincinnati, guidato da Pat Noonan, arriva al match in uno stato di forma positivo. Con 59 punti e un record di 18 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte, la squadra si trova al secondo posto in classifica. Ha segnato 48 gol e ne ha subiti 40. Nelle ultime cinque gare, Cincinnati ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte, con l’ultimo match terminato 1-1 contro l’Orlando City. La squadra è offensivamente temibile, ma la difesa può risultare vulnerabile, un dettaglio che New York proverà a sfruttare. Davanti spazio all'ex Udinese Brenner, assistito dalla forza fisica e la tecnica di Denkey. A centrocampo sono attesi i colpi da funambolo del brasiliano Evander.

Le probabili formazioni di New York-Cincinnati — New York RB (4-2-3-1): Coronel, Nealis, Eile, Parker, Edwards, Stroud, Edelman, Carmona, Forsberg, Hall, Choupo-Moting. Allenatore: Schwarz

FC Cincinnati (3-5-2): Louro, Robinson, Hagglund, Engel, Echenique, Bucha, Evander, Gidi, Orellano, Brenner, Denkey. Allenatore: Noonan.