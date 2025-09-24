Newcastle-Bradford: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Sulla carta i Magpies restano i favoriti, ma la fiducia e la solidità mostrata dagli ospiti suggeriscono che il copione non sia già scritto: la Carabao Cup, dopotutto, vive anche di sorprese e imprese inattese.

Stefano Sorce 24 settembre - 00:22

Il fascino della coppa inglese torna a prendersi la scena a St. James’ Park, dove il Newcastle United attende il Bradford Citymercoledì 24 settembre alle 20.45. Una sfida che, almeno secondo i bookmaker, vede i Magpies nettamente favoriti, ma la magia delle coppe insegna che i pronostici non sempre rispecchiano la realtà.

Dove vedere Newcastle-Bradford in diretta TV e in streaming LIVE — Vuoi vivere l’atmosfera del calcio inglese come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Newcastle-Bradford GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida della EFL Cup direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Newcastle-Bradford in diretta live.

Il momento delle due squadre — Il Newcastle arriva a questo appuntamento con un rendimento tutt’altro che convincente: nelle ultime dieci uscite ufficiali la squadra di Howe ha centrato appena un successo, collezionando troppi pareggi e sconfitte che hanno incrinato la fiducia. L’ultimo 0-0 sul campo del Bournemouth e il ko interno contro il Barcellona (1-2) hanno mostrato una formazione solida in difesa ma poco incisiva sotto porta. Tra le poche note liete spicca Sandro Tonali, eletto migliore in campo contro i Cherries con un rating di 7.36, a conferma del suo peso in mezzo al campo.

Dall’altra parte, il Bradford City si presenta con uno stato di forma diametralmente opposto. Gli uomini di Graham Alexander hanno costruito una striscia esaltante: otto vittorie, un pari e una sola sconfitta nelle ultime dieci gare, numeri che parlano di una squadra in piena fiducia. L’ultima vittoria, un 3-1 in rimonta sul Cardiff, ha messo in mostra carattere e qualità offensiva, con Bobby Pointon protagonista assoluto (valutazione 7.66) e decisivo nell’accendere il gioco dei Bantams.

Le probabili formazioni di Newcastle-Bradford — Newcastle (3-5-2): Pope, Thiaw, Botman, Burn, Livramento, Willock, Miley, Tonali, Hall, Murphy, Woltemade. Allenatore: Howe.

Bradford (3-4-2-1): Walker, Pennington, Baldwin, Touray, Neufville, Leigh, Power, Wright, Sarcevic, Pointon, Swan. Allenatore: Alexander.