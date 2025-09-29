Al Coloso del Parque si accendono i riflettori per la decima giornata della Primera Division argentina: mercoledì 1 ottobre 2025, il Newell's Old Boys ospiterà l'Estudiantes in una sfida che si preannuncia cruciale per entrambe le squadre. La squadra di casa cerca punti preziosi per risalire dalla zona bassa della classifica, mentre l'Estudiantes punta a consolidare la propria posizione nella parte alta, provando ad approfittare delle difficoltà dei padroni di casa. Con Bet365 puoi seguire Newell's Old Boys-Estudiantes GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
Newell’s Old Boys-Estudiantes: dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE
Il momento delle due squadre—
La squadra allenata da Cristian Fabbiani attraversa un momento complicato. Con soli 9 punti in classifica e appena 2 vittorie nelle ultime 9 partite, il Newell's ha subito 4 sconfitte nelle ultime 5 gare, evidenziando problemi sia in fase offensiva sia difensiva. Nell’ultimo match, un pesante 0-3 contro il Belgrano de Cordoba ha mostrato chiaramente le lacune della formazione. Per invertire la rotta, Fabbiani dovrà riuscire a dare nuova intensità tattica e motivazionale alla squadra.
L'Estudiantes, guidato da Eduardo Dominguez, arriva alla sfida con un rendimento più positivo: 15 punti in classifica, 5 vittorie e 4 sconfitte. L’ultima partita, vinta 1-0 contro Defensa y Justicia, può dare la giusta spinta per affrontare un avversario difficile come Newell's. La squadra deve mantenere alta la concentrazione e sfruttare eventuali errori dei padroni di casa per portare a casa punti preziosi.
Le probabili formazioni di Newell's-Estudiantes—
Newell's Old Boys (4-2-3-1): Espinola, Montero, Lollo, Cuesta, Tabares, Banega, Regiardo, Fernandez, Escobar, Benedetto, Gonzalez. Allenatore: Fabbiani.
Estudiantes (4-2-3-1): Muslera, Gomez, Nunez, Rodriguez, Arzamendia, Piovi, Amondarain, Palacios, Ascacibar, Medina, Carrillo. Allenatore: Dominguez.
