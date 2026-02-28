Newell’s-Rosario: dove vedere la Serie A Argentina in Streaming e in TV

Newell's-Rosario: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A argentina su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Il derby di Rosario è sempre una partita diversa dalle altre. Non conta troppo la classifica, non contano troppo i numeri: quando si affrontano Newell’s e Rosario Central l’atmosfera si carica di tensione, agonismo e dettagli che possono cambiare tutto in un attimo.

Qui Newell's Old Boys — Il Newell’s Old Boys è fanalino di coda del girone A con appena 2 punti in 7 giornate. Zero vittorie, attacco sterile (5 gol fatti) e difesa fragile (14 subiti). Il cambio in panchina con Frank Darío Kudelka è un segnale chiaro: serve una scossa immediata.

La squadra arriva da due sconfitte pesanti, l’ultima contro l’Estudiantes e quella precedente contro il Banfield che è costata la panchina al precedente tecnico. Il problema principale non è solo difensivo, ma anche mentale: il Newell’s fatica a reagire quando va sotto nel punteggio.

Qui Rosario Central — Il Rosario Central invece vive una situazione completamente diversa. Nel girone B è quarto con 11 punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Squadra più equilibrata (8 gol fatti e 6 subiti) e soprattutto con maggiore qualità individuale. Nelle ultime quattro gare tra campionato e coppa ha ottenuto tre vittorie, mostrando solidità e cinismo.

Probabili formazioni — Newell’s Old Boys (4-2-3-1): Arias, Mendez, Cabrera, Goitea, Russo; Regiardo, Sotelo; Guch, Acuna, Nunez; Herrera. Allenatore: Frank Dario Kudelka

Rosario Central (4-2-3-1): Ledesma, Soto, Avila, Ovando, Coronel; Pizarro, Navarro; Fernandez, Di Maria, Gimenez; Coppetti. Allenatore: Jorge Almiròn

