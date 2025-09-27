La week 4 della NFL entra nel vivo, nel pomeriggio e nella serata americana sono tante le sfide che promettono spettacolo e che potrebbero essere più equilibrate e incerte di quanto non dicano gli sperti. Fra questi c'è senza subbio Washington Commanders - Atlanta Falcons, sfida in programma domenica 28 settembre alle ore 19:00. Con Bet365 puoi seguire GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Come arrivano i due team al match

I Commanders, a parte la sconfitta contro i Packers, stanno mantenendo un buon ritmo. L'attacco, che si basa principalmente sul gioco di corsa, sta ottenendo buoni risultati con una media di 5,69 yard per corsa e 6,34 yard per passaggio. Contro Atlanta dovranno fare a meno di Terry McLaurin e Jaylen Daniels, entrambi infortunati, ma Marcus Mariota ha già dimostrato di poter sostituire Daniels, sebbene con uno stile di gioco più incentrato sul passaggio che sulla corsa. La difesa è solida e presenta una pass rush molto efficace. Atlanta, finora, ha avuto prestazioni un po' altalenanti: sebbene abbia un buon attacco terrestre con la coppia Bijan Robinson-Tyler Allgeier, non ha ancora avuto grandi risultati nel gioco aereo. Nell'ultima partita, Penix è stato sostituito da Kirk Cousins nel ruolo di QB e al momento non è chiaro chi sarà il titolare contro Washington.