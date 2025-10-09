Mentre Londra è l'ombelico del mondo NFL col suo match del tour europeo fra Jets e Broncos, dall'altra parte dell'oceano il programma delle 19 vede il big match fra Ravens e Rams, incontro valido per la week 6 e in palinsesto domenica 12 ottobre. Con Bet365 puoi seguire Baltimore Ravens-Los Angeles Rams GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.
NFL IN STREAMING
NFL, Baltimore-LA Rams: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere BAL Ravens-LA Rams in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Baltimore Ravens-Los Angeles Rams è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida M&T Bank Stadium direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratisBaltimore Ravens-Los Angeles Rams in diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.
Verso BAL Ravens-LA Rams, lo stato di forma dei due team—
Falsa partenza per Baltimore che con un record di 1-4 è solo terza nella AFC north ed è costretta a fare la corsa su Bengals e Steelers. I neroviola arrivano da una lezione di football presa in casa contro Huoston che ha annichilito i tifosi dei Ravens con un perentorio 10-44. Anche i californiani stanno faticando visto che hanno un record di 2-3 e sono solo terzi nella super competitiva NFC west. Inoltre la sconfitta interna all'overtime contro i 49ers vale doppio e anche a livello morale si è fatta sentire nell'ambiente di LA. La differenza però può farlo la difesa degli ospiti che ha già messo a segno 15 sack. L'ultima volta che le due formazioni si sono affrontate era la regular season 2023 e finì con uno spettacolare 37-31 per Baltimore all'OT.
I quarterback titolari di BAL Ravens-LA Rams—
Senza l'infortunato Lamar Jackson i Ravens rischiano di crollare a piccolo. L'assenza della loro stella mette sotto pressione Cooper Rush che in 8 stagione NFL ha iniziato titolare solo 14 match e finora viaggia a una media del 61% di passaggi completati con 20 td e 13 intercetti. Dall'altra parte invece i Rams avranno regolarmente in campo loro leader, Matthew Stafford. Il qb losangelino sta dominando le classifiche singole con 1500 yards lanciate nelle prime 5 week rendendo così l'attacco gialloblu uno dei più esplosivi.
