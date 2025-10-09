NFL, Baltimore-LA Rams: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE

Quella fra Ravens e Rams è potenzialmente un match da Super Bowl ma le due formazioni non stanno passando un grande momento. L'assenza per infortunio di Lamar Jackson complica non poco la stagione di Baltimore.

Mentre Londra è l'ombelico del mondo NFL col suo match del tour europeo fra Jets e Broncos, dall'altra parte dell'oceano il programma delle 19 vede il big match fra Ravens e Rams, incontro valido per la week 6 e in palinsesto domenica 12 ottobre. Con Bet365 puoi seguire Baltimore Ravens-Los Angeles Rams GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere BAL Ravens-LA Rams in diretta TV e in streaming LIVE — Il match sarà visibile in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Verso BAL Ravens-LA Rams, lo stato di forma dei due team — Falsa partenza per Baltimore che con un record di 1-4 è solo terza nella AFC north ed è costretta a fare la corsa su Bengals e Steelers. I neroviola arrivano da una lezione di football presa in casa contro Huoston che ha annichilito i tifosi dei Ravens con un perentorio 10-44. Anche i californiani stanno faticando visto che hanno un record di 2-3 e sono solo terzi nella super competitiva NFC west. Inoltre la sconfitta interna all'overtime contro i 49ers vale doppio e anche a livello morale si è fatta sentire nell'ambiente di LA. La differenza però può farlo la difesa degli ospiti che ha già messo a segno 15 sack. L'ultima volta che le due formazioni si sono affrontate era la regular season 2023 e finì con uno spettacolare 37-31 per Baltimore all'OT.

I quarterback titolari di BAL Ravens-LA Rams — Senza l'infortunato Lamar Jackson i Ravens rischiano di crollare a piccolo. L'assenza della loro stella mette sotto pressione Cooper Rush che in 8 stagione NFL ha iniziato titolare solo 14 match e finora viaggia a una media del 61% di passaggi completati con 20 td e 13 intercetti. Dall'altra parte invece i Rams avranno regolarmente in campo loro leader, Matthew Stafford. Il qb losangelino sta dominando le classifiche singole con 1500 yards lanciate nelle prime 5 week rendendo così l'attacco gialloblu uno dei più esplosivi.