NFL, New York Jets-Denver: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE

Continua la tourneè europea della NFL. Questa volta il teatro della sfida è il Tottenham Stadium di Londra e le protagoniste sono Jets e Broncos. Ecco come vedere il live streaming della gara.

9 ottobre 2025

Mentre i cugini dei New York Giants sono impegnati nel Thursday Night contro gli Eagles, i New York Jets sbarcano in Inghilterra per sfidare nell'NFL Europe i Denver Broncos. La gara valida per la week 6 si giocherà domenica 12 ottobre con kick off alle ore 15,30 al Tottenham Stadium. Con Bet365 puoi seguire New York Jets-Denver Broncos GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

La diretta di New York Jets-Denver Broncos è gratuita per tutti gli utenti registrati. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

NY JETS-DEN Broncos, lo spettacolo della NFL a Londra — Ultima in AFC east contro prima in AFC west. Detta così sembrerebbe una gara socntata ma quando la NFL gioca in Europa tutto può accadere. Ma andiamo nel dettaglio. I nuovi Jets di coach Gleen sono ancora a secco di vittorie con 5 sconfitte consecutive in questo avvio di stagione, ultima delle quali 37-22 in casa contro i Dallas Cowboys. Dall'altra parte invece troviamo dei Broncos che stanno decisamente over-performando rispetto alle aspettative: 3-2 con la recente vittoria in trasferta 21-17 contro i campioni in carica degli Eagles che hanno portato la squadra di coach Payton a essere la miglior difesa per sack procurati (21 di cui 7 solo di Bick Bonnito) e la quinta per yards concesse. L'ultimo scontro diretto fra le due franchigie risale a un anno fa: tiratissimo 10-9 per Denver nella grande mela.

I quarterback titolari di NY JETS-DEN Broncos — Prima stagione ai Jets per Justin Fields che di certo non sta passando un grande inizio di annata. Le sue performance in NFL dal 2021 ad oggi parlano di 49 touchdown e 31 intercetti frutto del 61% di passaggi completati. Denver si affidano invece per il secondo anno consecutivo a Bo Nix arrivato ai pro solo la scorsa annata. Il qb dei Borncos viaggia a 65% di passaggi completati con 37 td e 16 intercetti.