Ultima contro prima in NFC east. Padroni di casa con una sola vittoria stagionale, ospiti con un 4-1 e col secondo posto nella conference. Gli Eagles hanno vinto 7 degli ultimi 8 scontri diretti contro i Giants.

Redazione Derby Derby Derby 8 ottobre 2025 (modifica il 8 ottobre 2025 | 13:11)

Se la week 5 di NFL si è chiusa con la vittoria a sorpresa dei Jaguars contro i Chiefs nel monday night, la week 6 si apre come di consueto col thursday night. Al MetLife stadium match divisionale fra Giants e Eagles con kick alle 2,15 di giovedì notte. Con Bet365 puoi seguire New York Giants-Philadelphia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere NY Giants-PHI Eagles in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di New York Giants-Philadelphia è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida del MetLife Stadium direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratis New York Giants-Philadelphia in diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

NY Giants-PHI Eagles, verso il Thursday Night — New York e Phila hanno record opposti: 1-4 i padroni di casa e 4-1 gli ospiti campioni del mondo in carica e per questo sono rispettivamente ultimi e primi nella NFC east ma anche penultimi e secondi in tutta la NFC. La squadra di coach Daboll non riesce a uscire da una crisi che dura ormai da anni ed è reduce dal ko 26-14 in trasferta contro i Saints. La squadra dio Nick Sirianni invece settimana scorsa ha perso la sua imbattibilità stagionale perdendo contro pronostico 21-17 in casa contro i Broncos. Nei due precedenti della scorsa annata doppia vittoria dei biancoverdi: 28-3 in casa e 20-13 nella grande mela.

I quarterback titolari di NY Giants-PHI Eagles — Situazione non certo semplice per il rookie Jaxson Dart chiamato a risollevare in destino di una franchigia in crisi nera. In questa prima stagione da pro l'ex Ole Miss viaggia al 65% di passaggi completati con un 3 touchdown e 2 intercetti. Decisamente altra esperienza per il qb degli Eagles, il campione del mondo Jalen Hurts alla sesta stagione con la casacca di Phila e con un trend in carriera di 92 td e 39 intercetti frutto del 64% di passaggi completati.