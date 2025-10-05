Dopo un inizio disastroso, i campioni della AFC hanno raggiunto il 50% di W ma ora dovranno affrontare una trasferta per nulla facile contro dei Jaguars che stanno lasciando tutti a bocca aperta.

Se il Sunday Night della week 5 di NFL vede scontrarsi Bills e Patriots in un classifico della AFC, nel Monday Night è in programma un altro match di questa conference con i Jacksonville Jaguars che ospitano i Kansas City Chiefs in una gara per nulla scontata.

Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Verso il Monday Night: JAX Jaquars-KC Chiefs — La nuova gestion di coach Coen dalle parti di Jacksonville sta lasciando tutti a bocca aperta. La squadra è terza in AFC con un recordo di 3-1 e arriva da sorprendente (oltre che meritato) successo esterno in casa dei più quotati San Francisco 49ERS. Jaguars trascinati dalle corse di Travis Etienne (394 yards, terzo in questa classifica) e da una difesa spumeggiante con il duo Lloyd-Lewis che hanno già totalizzato 5 intercetti. Numeri che posso fare paura anche se ti chiami Kansas City Chiefs. La squadra di coach Reid partita col freno a mano tirato perdendo con Chargers e Eeagle e reagendo poi con le vittorie su Giants e Ravens. La cabala ci dice che Jacksonville non batte KC in match ufficiali (tralasciando la preseason) dal 2009. Sarà questa l'occasione per interrompere questo filotto negativo?

I quarterback titolari di JAX Jaquars-KC Chiefs — Quinta stagione da partente per Trevor Lawrence che in carriera viaggia al 63% di passaggi completati con 70 touchdown e 47 intercetti. Dall'altra parte della barricata troviamo l'icona del nuovo millennio: il già tre campione del mondo Patrick Mahomes che in 9 anni con la casacca dei Chiefs ha messo a segno 225 td e 75 intercetti col 66% di passaggi riusciti.