NFL, Buffalo-Saints: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

Come non perdersi l'emozione della NFL con l'opportunità di seguire la sfida gratuitamente

Michele Massa 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 22:19)

La week 4 della NFL entra nel vivo e nel pomeriggio e nella serata americana sono tante le sfide che promettono spettacolo fra questi c'è senza dubbio Buffalo-Saints e che potrebbero essere più equilibrate e incerte di quanto non dicano gli esperti. Sfida in programma domenica 28 settembre alle ore 19:00. Con Bet365 puoi seguire GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Buffalo-Saints in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratisin diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Come arrivano i due team al match — Un incontro che sembra senza storia, con i Bills nettamente favoriti. Buffalo arriva da tre vittorie consecutive, mostrando un ottimo stato di forma, con un attacco versatile e ben equilibrato e una difesa sempre attenta. Situazione ben diversa per i Saints della Louisiana, che nell'ultima partita sono stati pesantemente sconfitti a Seattle, dopo un avvio disastroso nel primo quarto che ha segnato l'andamento dell'intera gara. Se la difesa, pur non brillando, aveva tenuto abbastanza bene nelle partite precedenti, l'attacco ha lasciato molto a desiderare, incapace di produrre significativi guadagni se non nei minuti finali, quando ormai la partita era già decisa.