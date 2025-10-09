NFL, Carolina-Dallas: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE

Scontro in NFC con entrambe le squadre che arrivano da una vittoria nello scorso turno. I Cowboys hanno vinto tutte e 3 le ultime sfide contro i Panthers. Ecco come vedere la diretta streaming.

Redazione Derby Derby Derby 9 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 09:09)

Solito meù ricchissimo quello della domenica alle ore 19 in NFL in cui spiacca Ravens-Rams, big match di cui ti abbiamo già parlato in una recente preview. In questo articolo invece esaminiamo Carolina Panthers-Dallas Cowboys, gara in programma il 12 ottobre. Con Bet365 puoi seguire Carolina-Dallas GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere CAR Panthers-DAL Cowboys in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta di Carolina-Dallas è gratuita per tutti gli utenti registrati: potresti aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida Bank of America Stadium di Charlotte direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365, potrai attivare il tuo conto e guardare gratisCarolina-Dallas in diretta streaming. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

CAR Panthers-DAL Cowboys, le statistiche pre match — I Panthers di Dave Canales sono terzi in NFC south con un record di 2 vittorie e 3 pareggi e arrivano dal successo casalingo 27-24 contro Miami. Dopo quello con i Dolphins che è stato precedento dalla vittoria contro i Falcons, Carolina va a caccia della terza W di fila davanti ai propri tifosi. Ma a Charlotte arriva un'affamata Dallas a caccia della rimonta in NFC east visto che il roster di coach Schottenmeier è solo terza nella division con lo stesso record dei Panthers. Nella week 5 è però arrivata la vittoria esterna 37-22 in casa dei Jets. I taxani faranno di nuovo affidamento per le corso su Javonte Williams, terzo miglior running back della lega con 447 yards conquistate.

I quarterback titolari di CAR Panthers-DAL Cowboys — Alla sua terza stagione da pro (tutte con la casacca dei Panthers) Bryce Young deve ancora dimostrare tutto il suo potenziale: le sue statistiche in carriera parlano di un 60% di passaggi riusciti con 26 td e 19 intercetti. Contrò avrà uno dei big della lega, quel Dak Prescott che con 1356 yards in queste prime giornate è il secondo quarterback della lega. Il numero 4 di Dallas vanta un eccellente 67% di completati in carriera che hanno