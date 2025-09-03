NFL, Chargers-Chiefs: diretta TV e streaming LIVE del match

La NFL sta per riaccendere i riflettori: scopriamo dove vedere il match gratuitamente in streaming live ed in diretta tv

Domenico Ciccarelli 3 settembre - 21:39

La NFL è oramai alle porte, si inizia a fare sul serio. LA Chargers e KF Chiefs sono pronti a darsi battaglia questo sabato, alle ore 2:00, nella cornice della Neo Quimica Arena. La prima giornata promette di regalare subito grande spettacolo, e chissà che non possa nascondere anche qualche inatteso colpo di scena.

Dove vedere LA Chargers-KF Chiefs in diretta TV e in streaming LIVE — Nessuna emittente televisiva italiana ha acquisito i diritti per poter trasmettere la NFL, motivo per cui non sarà possibile assistere alla sfida tra Chargers e Chiefs in diretta televisiva. La partita sarà visibile in maniera completamente gratuita IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti iscritti alla piattaforma di scommesse.

LA Chargers-KF Chiefs: come arrivano le due squadre alla gara — I Los Angeles Chargers hanno concluso la loro stagione di preseason con una sconfitta per 30–23 contro i San Francisco 49ers al Levi’s Stadium di Santa Clara. Nonostante il risultato, il quarterback Trey Lance, al suo ritorno nella Bay Area, ha mostrato segnali positivi, completando diversi passaggi chiave e contribuendo con una corsa per touchdown. La difesa dei Chargers ha avuto difficoltà a contenere l’attacco dei 49ers, ma ha comunque registrato alcuni momenti di solidità.

I Kansas City Chiefs hanno perso 29‑27 contro i Chicago Bears in preseason al GEHA Field at Arrowhead Stadium. I Chiefs erano in vantaggio 17‑0 grazie a un touchdown di Isaiah Pacheco e a un passaggio da Patrick Mahomes a Rashee Rice. Mahomes ha completato 8 passaggi su 13 per 143 yard e un touchdown. I Bears hanno rimontato nel quarto quarto, con Tyson Bagent che ha lanciato tre touchdown, incluso quello decisivo a tre secondi dalla fine.

Le probabili formazioni di LA Chargers-KC Chiefs — Chargers: Justin Herbert guiderà l’attacco, con Hampton/Harris come RB, McConkey e Johnston come ricevitori principali e Dissly/Conklin a TE. In linea spiccano Joe Alt e Zion Johnson. Difesa schierata su base 3-4 con playmaker come Mack e James.

Chiefs: Patrick Mahomes al comando, supportato da Pacheco (RB) e dal trio di WR Hopkins, Worthy e Smith-Schuster. Travis Kelce rimane l’arma chiave a TE. In trincea la O-line con Humphrey, Thuney e Taylor. Difesa solida con Chris Jones davanti e Bolton regista dei linebacker, più McDuffie leader della secondaria.