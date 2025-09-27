Come non perdersi l'emozione della NFL con l'opportunità di seguire la sfida gratuitamente

Michele Massa 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 22:12)

La week 4 della NFL entra nel vivo e nel pomeriggio e nella serata americana sono tante le sfide che promettono spettacolo fra questi c'è senza dubbio Tennesse Titans- Houston Texans e che potrebbero essere più equilibrate e incerte di quanto non dicano gli esperti. Sfida in programma domenica 28 settembre alle ore 19:00. Con Bet365 puoi seguire GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Houston-Tennesse in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratisin diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Come arrivano i due team al match — I Houston Texans, partiti con grandi aspettative dopo due stagioni di buon livello, stanno attraversando un momento complicato, con l'attacco che fatica a guadagnare yard come in passato. Stroud appare insicuro e non sufficientemente protetto dalla linea offensiva. La difesa fa il suo, ma non riesce, come nella scorsa stagione, a mascherare le lacune dell'attacco, e questo spiega l'assenza di vittorie dopo le prime tre partite, un avvio che potrebbe aver già minato le ambizioni stagionali.

La vittoria contro i Titans, una squadra ancora in fase di ricostruzione, potrebbe comunque dare un po' di fiducia. Tuttavia, Tennessee, pur avendo un attacco poco produttivo, dispone di una difesa che potrebbe sfruttare le attuali difficoltà di C.J. Stroud e compagni, rappresentando quindi un ostacolo da non sottovalutare.