Lions-Vikings, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match e tutto quello che c'è da sapere su una delle sfide più affascinanti del weekend di NFL

Lorenzo Maria Napolitano 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 19:02)

Lo scontro tra Detroit Lions e Minnesota Vikings promette scintille e intensità pura. Le due rivali storiche della NFC North tornano faccia a faccia in una partita che profuma di vendetta e ambizione. I Lions vogliono confermare la loro supremazia nella division, mentre i Vikings cercano disperatamente di riscrivere una stagione in salita. La partita è in programma domani, 2 novembre, alle 19:00 italiane.

Come arrivano al match le due squadre — I Detroit Lions continuano la loro ascesa, puntando al terzo titolo consecutivo della NFC North con un attacco solido e grande fiducia. I Minnesota Vikings, invece, arrivano da due sconfitte pesanti e cercano riscatto tra incertezze e cambi di quarterback: torna J.J. McCarthy dopo l’infortunio, mentre Carson Wentz ha deluso. L’ultimo precedente, un netto 31-9 per i Lions, evidenzia un divario che oggi sembra ancora più ampio.

Come scenderanno in campo Lions e Vikings — Il tecnico Dan Campbell non ama attendere: a differenza di molti colleghi, preferisce che i Lions inizino subito in attacco, dettando il ritmo fin dal primo possesso. Il quarterback Jared Goff guiderà un arsenale offensivo di altissimo livello con tre armi letali: Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams e il tight end Sam LaPorta, tutti pronti a colpire la difesa dei Vikings in ogni zona del campo.

Occhi puntati soprattutto su St. Brown, spesso motivato dal confronto diretto con il talento dei Vikings Justin Jefferson, considerato uno dei migliori ricevitori della lega. Ma St. Brown non ha bisogno di parole per imporsi: lascia che sia il suo gioco a parlare. Se la difesa dei Vikings non troverà risposte immediate, potrebbe essere una lunga, lunghissima notte per Minnesota.

