Come non perdersi l'emozione della NFL con l'opportunità di seguire la sfida gratuitamente

Michele Massa 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 22:22)

La week 4 della NFL entra nel vivo e nel pomeriggio e nella serata americana sono tante le sfide che promettono spettacolo fra questi c'è senza dubbio New England-Carolina e che potrebbero essere più equilibrate e incerte di quanto non dicano gli esperti. Sfida in programma domenica 28 settembre alle ore 19:00. Con Bet365 puoi seguire GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere New England-Carolina in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la NFL e in particolare la sfida direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratisin diretta live. Il match sarà visibile anche in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Come arrivano i due team al match — I Panthers sono riusciti a ottenere la loro prima vittoria contro Atlanta grazie a una solida prestazione difensiva, che ha causato ben quattro turnover dei Falcons, inclusi due intercetti, uno dei quali trasformato in touchdown, e due fumble recuperati.

L'attacco non è stato brillante come nella partita precedente, ma ha comunque raggiunto buoni risultati. L'offense dei Patriots ha mostrato un buon gioco aereo, con una media di quasi 7 yard per tentativo e 5 touchdown finora, ma la linea offensiva non ha protetto al meglio il quarterback Drake Maye, che ha subito già 12 sack. D'altro canto, la difesa di New England si è rivelata piuttosto solida e aggressiva, come dimostrano i 9 sack e i 22 tackle for loss inflitti agli avversari fino ad ora.