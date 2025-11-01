New York Giants-San Francisco 49ers, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match e tutto quello che c'è da sapere sulla sfida di NFL

Lorenzo Maria Napolitano 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 19:02)

Domani, 2 novembre alle 19:00 italiane, i San Francisco 49ers tornano in campo per affrontare i New York Giants in una sfida che promette intensità e colpi di scena. Due squadre con ambizioni diverse ma unite dal bisogno di dare una svolta alla stagione. I 49ers cercano continuità e solidità difensiva, mentre i Giants proveranno a ribaltare i pronostici. Una partita di NFL da non perdere per chi ama il football giocato con cuore, muscoli e orgoglio.

Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l'accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Un’occasione perfetta per godersi New York Giants-San Francisco 49ers ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione della NFL in tempo reale.

Come arrivano al match le due squadre — I 49ers si presentano all’appuntamento forti di una difesa tra le migliori della lega, ma con alcune assenze pesanti nel reparto di linea. Per questo, la dirigenza si è mossa rapidamente sul mercato per rinforzare un settore chiave. L’arrivo di Clelin Ferrell e Keion White offre freschezza e profondità a una squadra già solida, ma che cerca il salto di qualità in vista della seconda metà di stagione. I Giants, invece, attraversano un periodo incerto e dovranno trovare nuove soluzioni per contenere la pressione di San Francisco.

Come scenderanno in campo New York Giants-San Francisco 49ers — La grande novità per i 49ers sarà proprio nella linea difensiva, con il ritorno di Ferrell, reduce da una stagione 2023 da protagonista a San Francisco, e il debutto di White, arrivato dai New England Patriots. Ferrell ha parlato di un “ritorno a casa”, lodando il lavoro dell’allenatore Kris Kocurek, che lo ha aiutato a crescere e a ritrovare fiducia. White, versatile e potente, darà equilibrio e aggressività a un fronte difensivo che coach Kyle Shanahan vuole dominante. Con queste aggiunte, i 49ers puntano a soffocare l’attacco dei Giants e imporre da subito il proprio ritmo di gioco.

New York Giants-San Francisco 49ers, tra le sfide più avvincenti della serata di NFL.