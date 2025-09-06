NFL, Seahawks-49ers: diretta TV e streaming LIVE del match

Seattle e San Francisco sono pronti ad aprire una stagione in un match che è una delle rivalità storiche nella NFC west. Scopriamo dove vedere gratis il match.

La stagione di NFL si è aperta con la vittoria a sorpresa dei Los Angeles Chargers contro i Kansas City Chiefs 27-20. Domenica sera la prima scorpacciata con Seattle Seahawks e San Francisco 49ers che si scontrano nel divisional match di NFC west. La partita del Lumen Field si giocherà domenica 7 settembre alle ore 22,30 e in questo articolo ti diamo tutte le informazioni utili per vivere al meglio la sfida.

SEA Seahwaks-SF 49ers, le statistiche della pre-season

Entrambe le formazioni nella scorsa annata hanno mancato l'aggancio ai playoff e quindi quest'anno sono a caccia di riscatto. I padroni di casa iniziato a seconda stagione sotto la guida dell'head coach Mike McDonald. Seattle arriva da un record di un pareggio contro i Raiders, un succeso contro i Chiefs e un ko contro i Packers 20-7. Ottava stagione invece per coach Kyle Shanahan sotto la cui guida SF ha giocato (ma perso) 2 Super Bowl. In pre-season i californiani dopo la sconfitta contro i Broncos si sono riscattati battendo prima i Rainders e poi i Chargers 23-20.