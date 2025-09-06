La stagione di NFL si è aperta con la vittoria a sorpresa dei Los Angeles Chargers contro i Kansas City Chiefs 27-20. Domenica sera la prima scorpacciata con Seattle Seahawks e San Francisco 49ers che si scontrano nel divisional match di NFC west. La partita del Lumen Field si giocherà domenica 7 settembre alle ore 22,30 e in questo articolo ti diamo tutte le informazioni utili per vivere al meglio la sfida.
NFL
NFL, Seahawks-49ers: diretta TV e streaming LIVE del match
Dove vedere SEA Seahawks-SF 49ers in diretta TV e in streaming LIVE—
Per tutta la regular season, gli appassionati di NFL potranno vedere tutti i match in programma GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati alla piattaforma. Altri modi per vedere Seahawks e 49ers sono quelli di utilizzare lo streaming di DAZN oppure l'abbonamento all'NFL Network.
SEA Seahwaks-SF 49ers, le statistiche della pre-season—
Entrambe le formazioni nella scorsa annata hanno mancato l'aggancio ai playoff e quindi quest'anno sono a caccia di riscatto. I padroni di casa iniziato a seconda stagione sotto la guida dell'head coach Mike McDonald. Seattle arriva da un record di un pareggio contro i Raiders, un succeso contro i Chiefs e un ko contro i Packers 20-7. Ottava stagione invece per coach Kyle Shanahan sotto la cui guida SF ha giocato (ma perso) 2 Super Bowl. In pre-season i californiani dopo la sconfitta contro i Broncos si sono riscattati battendo prima i Rainders e poi i Chargers 23-20.
SEA Seahawks-SF 49ers, i quarteback titolari—
Seattle, dopo aver ceduto Geno Smith ai Raiders, si affiderà a Sam Darnold in NFL dal 2018 e reduce dalla stagione con la casacca dei Minnesota Vikings. In casa San Francisco invece ancora fiducia all'orai ex Mr.Irrilevant Brock Purdy alla Baia dal 2022.
© RIPRODUZIONE RISERVATA