Come non perdersi l'emozione della NFL con l'opportunità di seguire la sfida gratuitamente

Michele Massa 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 22:16)

La week 4 della NFL entra nel vivo e nel pomeriggio e nella serata americana sono tante le sfide che promettono spettacolo fra questi c'è senza dubbio Tampa Bay-Philadelphia e che potrebbero essere più equilibrate e incerte di quanto non dicano gli esperti. Sfida in programma domenica 28 settembre alle ore 19:00. Con Bet365 puoi seguire GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Tampa Bay-Philadelphia in diretta TV e in streaming LIVE — Il match sarà visibile in diretta su DAZN e sul NFL game pass.

Come arrivano i due team al match — Chi avrebbe scommesso su questo inizio dei Buccaneers? Partiti quasi sotto silenzio, i Bucs hanno confermato la loro reputazione di grandi lottatori. È una squadra che, pur non brillando per spettacolarità, offre molta sostanza e una determinazione incrollabile. L'attacco, con un Baker Mayfield che non si fa notare troppo ma che è molto solido, ha un buon gioco a terra con il running back Bucky Irving e riesce a produrre anche nel gioco aereo, grazie soprattutto al rookie wide receiver Emeka Egbuka. Contro gli Eagles, però, non potranno contare sull'affidabilissimo Mike Evans, uno dei ricevitori più produttivi della lega. Quella contro i lanciati Eagles potrebbe essere una sorta di esame di maturità per la squadra della Florida, che anche quest’anno si propone come una seria contendente per il titolo della NFC South.

Gli Eagles, finora, hanno mantenuto un passo da campioni, sebbene abbiano dovuto sudare parecchio contro i Rams, riuscendo a prevalere solo grazie a un incredibile comeback nel secondo tempo. Philadelphia punta molto sul gioco di corsa, ma si troverà di fronte una difesa particolarmente solida in questo settore. Insomma, quella che sembrava una partita scontata in favore degli Eagles si è trasformata in un incontro molto equilibrato, dove i Bucs potrebbero anche sorprendere.